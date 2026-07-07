籃球博彩煞停｜調查：六成人誤以為預測市場不違法　吳傑莊倡封網

政府煞停籃球博彩合法化，解釋的原因是憂慮助長「預測市場」非法賭博。近年「預測市場」盛行，吸引不少人投注。選委界立法會議員吳傑莊聯同一個青年團體調查發現，6成受訪者認為在香港使用「預測市場」「不會違反」《賭博條例》。他要求政府限制到訪海外「預測市場」平台，並成立跨部門專責小組研判「監管或禁止」策略，倘發現無法杜絕可考慮發牌。



調查發現7成人不了解「預測市場」

吳傑莊辦事處早前聯同青年團體「香港青年學生動力」就「預測市場與賭風」研究，今日（7日）公布調查結果，共訪問370人，當中6成受訪者具學士或以上學歷。調查發現近7成受訪者不了解「預測市場」，有6成人誤以為在香港使用「預測市場」「不會違反」《賭博條例》。

吳傑莊促檢討賭博條例

政府早前定性「預測市場」為非法賭博，並以市場急速發展為由，暫停推行原定9月推出的籃球博彩項目，然而至今當局仍未封鎖有關「預測市場」網站。吳傑莊指，為免市民誤墮法網，建議政府參考打擊非法賭博的做法，從本地網絡限制到訪海外預測市場網站，從源頭阻截風險。同時，檢討已訂立多時的賭博條例，並加強公眾教育。

倘無法杜絕可研發牌

吳傑莊又指，「封網後唔係完咗件事」，當局應成立成立跨部門專責小組，前瞻性研判「監管或禁止」策略，倘研判後發現無法杜絕可考慮發牌。