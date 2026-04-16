籃球博彩煞停｜消息指馬會已投放10億、聘180人　最快3個月可啟動

籃球博彩原定最快今年9月由馬會推出，但政府周一（13日）晚上突宣布煞停。原本將正式獲發牌照的馬會，去年已着手建立與港交所股票交易系統同級別的籃球博彩電腦系統，消息指連同已經及下月投入作基礎建設資金，合共約10億元；馬會為推行籃球博彩，已聘用了180人，大部份為相關專家，當中半數來自海外，包括負責開盤的專業人士，暫將會盡量留用。



民政及青年事務局煞停推行，目的是研究由加密貨幣谷起的「預測市場」（prediction markets）賭博的影響，復推籃球博彩無期。消息指馬會若日後獲得牌照，可於三至六個月內啟動籃球博彩。



政府宣布昨晚（14日）宣布叫停推進籃球博彩。（路透社）

馬會評估每年可從外圍籃球博彩奪得300億元份額 繳稅15億予政府

財政司司長陳茂波去年2月26日在財政預算案，就籃球博彩合法化「轉軚」開綠燈，並要求馬會提交意見；當局之後展開諮詢。立法會去年9月三讀通過《2025年博彩稅（修訂）條例草案》，落實籃球博彩合法化。政府計劃參考現時賽馬和足球博彩的模式，向馬會發出籃球博彩牌照，並制定相關牌照條件。

馬會去年評估，每年有近千億元香港資金投入外圍籃球博彩，料本港籃球博彩合法化後，可從外圍非法賭博奪回三至四成份額，即約300億元投注額，可每年向政府繳付15億元稅收。

馬會原定在獲得發牌後，今年9月推出籃球博彩。（資料圖片）

馬會已花4億設立籃球博彩電腦系統 下月投入6億以設立相關基礎設施

馬會預計由於初期需投入10至20億元開發新系統，要到第四年才可達到15億元稅項。消息指，馬會已投入4億元設立籃球博彩電腦系統，下月再投入6億元以設立相關基礎設施；並且已聘用了約180人負責推行籃球博彩，當中半數來自海洋，其中包括在市場上極為少有、負責開盤的專業人士。

消息指資金也包括更新足球博彩系統 會盡量留用推行團隊

消息人士表示，該6億元基礎設施，也將用於更新足球博彩系統，不會白費，可逐步消化有關投資；至於負責推行籃球博彩的員工，將會盡量留任，以待政府檢討結果。消息指，若政府之後決定重開綠燈，最也三個月可啟動籃球博彩，美國NBA球季9月開始，不過要到10月才開始熱身賽，10月底才正式開始，尚有時間準備。

籃球博彩合法化的修例草案上年9月於立法會三讀通過，當時提到政府將向馬會發出單一籃球博彩牌照。（NBA TV Facebook截圖）

馬會在截至2025年6月30日的2024/25年度，共繳付賽馬、足球、券獎博彩稅、以及利得稅，合共288億元，當中包括由2023/24年度開始，連續五年、每年額外繳交的24億元足球博彩稅。

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