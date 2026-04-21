籃球博彩煞停配合北京？李家超：不應盲推　虛擬幣外圍賭博增速快

原定最快今年9月推出的籃球博彩稅政策，獲政府早前宣布煞停，理由是外圍對賭的「預測市場」（Prediction Market）近期在美國非常盛行，需時作出研究。行政長官李家超今日（21日）表示不應盲目推行，因外圍賭博「預測市場」的增長速度非常快，更涉虛擬資產交易，形容民政及青年事務局推出前審慎控制風險正確。



政府早前宣布叫停推進籃球博彩稅合法。（路透社）

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

「預測市場」涉虛擬資產 李家超：籃球博彩不應盲目推行

李家超今日出席行政會議前見記者，他被問到政府在評估「預測市場」後，有否推進籃球博彩稅政策時間表，現時煞停政策，是否意味著政府缺乏規劃，及是為配合中央打擊賭博的取向。

他回應表示政府不鼓勵賭博，當民青局發現有風險需要解決，在繼續推行政策時會審慎考慮，確保適當控制風險，強調現時煞停的做法正確。

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

他指，兩年內迅速增長的「預測市場」每月交易量增加至逾130億美元，且不斷加速，「預測市場」不僅與賭博有關，更涉及虛擬資產的交易，如果不審慎考慮其風險，局方也不應盲目地繼續推行籃球博彩稅政策。

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

相信賽馬會繼續經營好現有項目

李家超表示，「預測市場」涵蓋不同類型的活動，數據表明四成是體育賽事，令人擔憂，他支持民青局在推動籃球博彩稅前，確保解決上述風險。

他續指，香港賽馬會在提供合法博彩方面做得非常好，舉例賽馬、足球博彩等，亦投入大量資源到社區和慈善事業中，稱認可他們的貢獻和努力，相信賽馬會繼續經營好現有項目。