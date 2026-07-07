低空經濟｜運流局：內地對跨境低空物流反應正面　冀盡快有好消息

立法會經濟發展事務委員會今日（7日）討論低空經濟基礎建設規劃及相關工作的最新進度。運輸及物流局表示，「監管沙盒 X」接獲有關跨境低空物流申請，正與內地商討，認為對方反應正面，期望盡快有好消息公布。同時，當局正就洪水橋物流園是否適合跨境物流，要做技術研究。



運輸及物流局副秘書長洪思敏。（立法會直播）

運輸及物流局副秘書長洪思敏在開場發言提到，政府致力構建具國際競爭力的低空生態圈，將香港打造成低空創新亞太區應用樞紐，過去一年民航處已就不同界別實際運作應用場景批准共 115 項申請。當局亦推出進階版低空經濟「監管沙盒 X」，以進一步拓展至測試五類技術複雜度較高的應用場景，政府形容業界對反應相當熱烈，各應用場景共接獲逾100 項申請，當中共有33項試點項目獲選分批測試。

選委界議員陳紹雄在會上提問。（黃寶瑩攝）

陳紹雄問政府會否在北都劃出空域 作飛行走廊示範區

選委界議員陳紹雄指，政府要推進北都發展，而低空經濟在北都為重中之中，關注政府會否在北都劃出空域成為飛行走廊示範區，提供相應基礎設施配套，如起降點等。他又指，香港要融入國家經濟發展，建議政府可參考發展氫能的做法，派員參與內地的低空經濟標準制定。

無人機。（消委會圖片）

正研究洪水橋物流園是否適合跨境物流

洪思敏表示，民航處正作技術研究，研究起降點需求等，目標27年完成，而由財政司副司長領導的發展低空經濟工作組亦有討論北都是否有合適地方或空域可作跨境物流，當局正就洪水橋物流園是否適合作跨境物流作技術研究。她又稱，現時內地未有跨境低空經濟活動，需要取得中央批准，政府會努力爭取。

至於政府有否接獲跨境低空物流的申請，洪思敏表示，當局在「監管沙盒 X」中有接獲跨境項目的申請，現正與內地商討，內地方面反應正面，期望盡快有好消息公布。

大型無人機表演。（梁鵬威攝）

江旻憓關注載人飛行器試飛

旅遊界議員江旻憓問到，政府有否評估低空觀光對香港旅遊的吸引力。洪思敏表示，低空觀光屬低空經濟重要一環，監管沙盒接到不少申請與低空觀光有關，期望今年內載人飛行器試飛；選委界議員姚柏良指，問到政府能否容許在安全可控的情況下，讓業界在海旁或公共空間舉辦私人性質的無人機表演。洪思敏稱，政府已就此委托顧問研究，期望年底公布的行動綱領可以一併交代。

圖為航運交通界議員林銘鋒。（湯致遠攝）

航運及交通界議員林銘鋒指，維港一帶空曠，問到當局會否研究在維港一帶擴大低空經濟項目的空間。民航處副處長黃嘉華表示，維港有數個直昇機場地，無人機運作或會造成影響帶來風險。惟她強調，這不代表維港不可飛行，有意者可向民航處作出申請，在安全情況下飛行。