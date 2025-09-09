低空經濟｜陳茂波：正研建低空飛行三維資訊樞紐　促進跨界別應用

「智慧城市聯盟十週年」暨「大灣區低空經濟聯盟一週年」慶祝酒會周一（8日）舉行，財政司司長陳茂波先生擔任主禮嘉賓。活動有多達800多位科技界及政商界嘉賓出席，當中包括房屋局局長何永賢、創新科技及工業局局長孫東、運輸及物流局局長陳美寶、原全國人大常委會委員譚耀宗、中聯辦副部長周和、多個政府部門首長級官員，不少創科界、學術界、工商界及傳媒界的領軍代表，以及外國駐港領事，商務專員及外國商會代表。



感謝「智慧城市聯盟」及「大灣區低空經濟聯盟」貢獻

活動由智慧城市聯盟（SCC）創辦人兼督導委員會主席、大灣區低空經濟聯盟創會會長葛珮帆，代表大會介紹過去工作成果打開序幕，接著陳茂波致辭。

陳茂波表示，智慧城市聯盟10年來積極建言獻策，匯聚業界和學界等多方力量和資源，推動人才培育、促進公私營協作，為香港的創科發展注入了更多新動能。而大灣區低空經濟聯盟的成立，更是在這個基礎上，推動香港和大灣區在低空經濟領域的協作和發展，為區域融合開創新維度。他對兩個聯盟一直以來的勤奮耕耘和貢獻，表示衷心感謝。

他又提到，數據互通有助推動低空經濟的發展。港府正研究建立低空飛行三維資訊樞紐，它將銜接空間數據共享平台，通過多元數據的整合，促進跨界別應用。此外，港府已將AI定為核心產業，從算法、算力、數據、資金和人才等5方面加速推動其發展，促進其技術研發與應用，讓AI更廣泛賦能城市運作，提升市民生活質素。

葛珮帆向嘉賓介紹時表示，SCC自2015年底成立以來，一直積極進行智慧城市政策研究，先後向政府提交3份智慧城市藍圖建議書。過去10年，SCC積極拓展全球網絡，已與18個國家及地區簽訂了57份諒解備忘錄，亦在香港、內地及國外的大型創科博覽會設立「香港SCC館」，促進香港企業與內地及國際的交流與合作。

葛珮帆：冀港推動大灣區成為全球低空經濟「先行者」

而大灣區低空經濟聯盟和「發展低空經濟工作組」合作無間，在過去一年中，展開了多項重要工作，包括全力協調業界，支持政府完成「修訂《民航條例》」，為低空經濟發展拆牆鬆綁。 聯盟推動超過20個項目參與低空經濟監管沙盒項目，又分別到杭州、深圳、廣州、珠海、東莞、蛇口、南京、上海、成都、蘇州等地考察，將內地發展低空經濟的經驗帶回香港。

聯盟建議低空經濟在本地建築、測量、物業管理、物流、旅遊業、及環境巡檢等盡快落地，相信能創造巨大的經濟效益，特別感謝運輸及物流局、房屋局、發展局、環境及生態局、及文體旅局的支持及推動。聯盟至今已與本地4家大學、珠海香洲市政府、及多個內地及香港的專業機構簽訂合作備忘錄，亦參與舉辦了多場論壇、研討會及展覽，推動人才培養，向社會各界介紹低空經濟的發展機遇。

葛珮帆認為，香港有「背靠祖國」及「聯通世界」的獨特優勢，應擔當好「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，推動大灣區成為全球低空經濟的「先行者」及「示範區」，助力國家低空經濟企業出海，搶佔全球低空經濟過萬億市場的新「藍海」。