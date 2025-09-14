低空經濟｜醫管局推無人機送藥　20分鐘從數碼港速遞到長洲

政府推動低空經濟發展，監管沙盒首批試點項目涵蓋物流配送領域。有速運公司與醫管局合作，採用無人機運送藥物，其中一條航線為數碼港至長洲醫院。以往由中環往長洲的船程，再加上步行至長洲醫院，需時約45至65分鐘；而無人機由數碼港飛往長洲只需約20分鐘。若遇上緊急狀況，無人機可迅速把藥物以空路運往長洲醫院，而未必需要把病人送離長洲。



離島交通與物流向來較依賴海路。包括藥物在內，物資的運送難免受船期限制，一旦有突發狀況，未必可以即時解決緊急運送需要。無人機的出現，為現狀帶來突破。



有速運公司與醫管局合作，採用無人機運送藥物。（政府新聞處圖片）

運輸及物流局局長陳美寶早前前往長洲視察，了解無人機配送醫療物資的最新進展。她表示，低空經濟監管沙盒試點項目啟動時，她透過當時的展覽了解這項項目的構想，樂見項目「夢想成真」。

無人機由數碼港飛往長洲只需約20分鐘

速運公司香港及澳門地區首席技術官劉智宏指出，長洲的交通主要依賴渡輪，中環往長洲的船程，再加上步行至長洲醫院，需時約45至65分鐘，且受渡輪班次限制。應用無人機可大幅縮減運輸時間。

他指，數碼港與長洲的距離約為12公里，經過實際飛行測試，無人機由數碼港飛往長洲只需約20分鐘。審視數據後，也確認飛行狀況穩定、通訊網路暢通無阻，結果符合安全營運標準。

可空運藥物 未必需要把病人送離長洲

長洲醫院急症科副顧問醫生麥思敏也認為以無人機運送藥物對病人有利。她舉例，如病人需要用到部分抗蛇毒血清，院方目前需利用直升機將病人送往東區醫院或瑪麗醫院處理。若有無人機，則可以考慮將血清迅速以空路運往長洲醫院，而未必需要把病人送離長洲。

長洲醫院急症科副顧問醫生麥思敏。（政府新聞處圖片）

醫管局相信，應用無人機有助提升醫療服務水平，讓市民受惠。局方表示會繼續配合相關部門測試和改善無人機運送系統，期待建立既安全又高效率的醫療物資運輸途徑，進一步改善醫院運作。