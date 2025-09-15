低空經濟｜順豐香港首條無人機航線啟航　配送醫療物資到長洲

順豐速運(香港)與數碼港宣布，順豐香港首條無人機航線正式於數碼港啟航，在政府低空經濟「監管沙盒」框架下，開拓香港首個離島地區跨海載物飛行，並進行一系列飛行及載物運輸測試。

依託香港特別行政區政府發展低空經濟工作組的指導，以及數碼港提供升降場地，新航線主要以醫療物資配送為場景，無人機往來香港數碼港及長洲，為離島地區提供物流配送進行測試。順豐香港無人機在跨海離島上空，開展超視距低空物流飛行航線測試。

順豐香港日前進行「試飛」，旗下豐翼物流無人機「方舟 20」從數碼港的無人機起降場起飛，全程12公里跨海飛行。僅18分鐘，無人機便將藥物運送至位於長洲醫院附近的降落點，並由無人機機長將保溫箱中的藥物取出，交給長洲醫院醫生代表。該公司指，是次試飛以醫療緊急配送為切入點，使用物流無人機派送貨物，時效提升達六成以上，以便捷創新的無人機技術回應離島地區居民的醫療物流需求。

數碼港早前獲特區政府委任為低空經濟「監管沙盒」試點項目的場地伙伴，負責為不同試點項目提供適當的場地及配套設施，測試項目已經陸續展開。香港數碼港首席營運官鄭希穎表示︰「我們樂見順豐香港成功完成以『方舟 20』無人機配送醫療物資到長洲的超視距載貨飛行，為未來拓展其他離島地區的試飛航線奠定基礎。」

順豐集團旗下豐翼科技是內地首間獲國家民航局頒發全國首張《民用無人駕駛航空器運營合格證》的企業，過去十年間在全國的累計飛行里程已達700 萬公里，飛行架次超過 130 萬，運輸貨物超過 960 萬件。