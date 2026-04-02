低空經濟｜「無人機飛手」成市場新寵　內地專家講解職涯規劃

從田間地頭的農業植保，到城市上空的物流配送，再到重大節日的編隊表演——無人機正在滲透進日常生活的各個角落。應用場景持續拓展。無人機飛手更是一躍成為就業市場的「新寵」——眼下，全國各地高校紛紛聯手企業，以產教融合的方式搶灘低空經濟人才培養。



想要成為一名飛手，究竟需要闖過幾道關？入行甚至轉行當飛手，能否成為一份值得託付的職業？記者走進一所高校的低空經濟產業學院，看「未來飛手」如何起飛，同時對話一位從飛手成長起來的教師，還原這一新興職業的真實圖景。

操作無人機（unsplash）

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高校課堂，正為「未來飛手」鋪路

近日，記者來到廣東碧桂園職業學院（以下簡稱「碧職院」），推門走進無人機應用技術專業的課堂。學生們正圍坐在電腦前，專注地學習中型無人機操控與地面站航線規劃。仿真軟件裏，這群「未來飛手」正根據不同的環境要求和給定條件，一遍遍繪製飛行軌道，實現機器精準懸停與起落，為未來走向真實藍天反覆淬鍊、打磨真功。

航線規劃和機器操縱是一名飛手的必備素質，更是CAAC（民用無人駕駛航空器操控員執照）考試的必考項目。

無人機應用技術專業教師余洪葦告訴記者，如今學院已將CAAC考試標準全面融入日常教學，學生在校期間即可完成從理論學習到考證訓練的全流程，真正實現「課證融通、學考一體」。

這樣的教學場景，背後有着清晰的政策脈絡。2021年，低空經濟首次被寫入國家規劃，正式上升為國家戰略。此後，從2024年「新增長引擎」到2025年「新興產業」，再到2026年「新興支柱產業」，低空經濟在政府工作報告中完成了一場「三級跳」，戰略定位逐年躍升。

作為距離產業最近的「人才接口」，職業教育自然最先感知到這場變革的脈動。今年2月，教育部發布《關於深化職業教育教學關鍵要素改革的意見》，明確職業教育應面向新興產業建立新專業快速響應通道，而低空經濟赫然被列入重點增設專業目錄。

廣東碧桂園職業學院揭牌成立低空經濟產業學院（羊城晚報）

在廣東，一批職業院校早已率先行動。去年1月，廣東松山職業技術學院與北京中聯航投集團共建低空經濟產業學院，成為省內高職院校中首個設立該產業學院的高校。隨後，廣東工商職業技術大學、珠海科技學院等也紛紛跟進，以校企合作方式切入低空經濟人才培養賽道。廣州民航職業技術學院、廣東司法警官職業學院等院校也在無人機應用技術、無人機偵測與反制等專業方向上形成各自特色。

廣東碧桂園職業學院亦在去年12月揭牌成立低空經濟產業學院，與廣州迪飛無人機科技有限公司、中國生產力學會低空經濟研究院等13家單位簽訂合作協議，合作覆蓋無人機維修、電力巡檢、應急救援、低空物流等多類應用場景，搭建起「產學研用」一體化的平台。

與以往校企合作不同，這類產業學院的最大特點，是企業深度參與課程標準制定、實訓資源供給和就業出口保障。在碧桂園職業學院，企業將產業需求前置到教學環節——課程設置由產業需求倒推，企業需要什麼樣的能力，學校就培養什麼樣的能力。

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據迪飛科技與碧職院聯合創辦的無人機專業項目負責人王斌介紹，產業學院圍繞無人機操控技術、行業應用技能、智能運維管理、數據處理分析、創新創業實踐、法規與安全管理六大專業能力模塊，構建系統化課程體系。學生畢業後，可進入無人機製造、系統集成、行業應用等領域，從事駕駛員、裝調檢修技術員、運維工程師等崗位，薪資水平明顯高於傳統技術崗位。

「學生在學校學的，就是未來走上崗位後能直接上手用的。」余洪葦表示，在實訓資源上，學院配備了行業級的多旋翼、垂起固定翼等設備，以及模擬電力巡檢、測繪、植保等實訓場地，在真實作業場景中培養飛手「新力軍」。在剛剛落幕的廣東省職業院校學生專業技能大賽無人機賽項中，碧職院大一學生江惠楠、鍾宇鋒僅經過一學期集訓便斬獲獎項，成為學院低空經濟人才培養的早期成果之一。

企業導師為高校學生現場授課（羊城晚報）

「只會飛」遠遠不夠：

「低空+」複合能力將成核心競爭力

在余洪葦身上，有着一條清晰的成長軌跡：從飛手學員到教員，從「愛好者」到「引路人」。這條軌跡，也恰好與低空經濟從興起到騰飛的進程同頻共振。

2018年，還在讀大一的余洪葦，在家人的推薦下第一次握住了無人機遙控器。「當時初衷只是想着趁年輕，多培養些興趣愛好。」然而，初次接觸無人機，余洪葦便被它深深折服。

很多人可能覺得無人機不過是一架航空模型。事實上，無人機可以自主組裝，自由度高，可以不斷延伸應用場景。 余洪葦

正是從那時起，余洪葦開始持續接受相關培訓，飛行技術也在業餘時間裏不斷精進。

大學畢業後，余洪葦做過一段時間的銷售。與此同時，「低空經濟」開始成為社會熱詞——重大節日的無人機編隊表演、電影中越來越多的航拍鏡頭，甚至中學生也開始參加無人機培訓班……余洪葦敏鋭地感知到，一個新的「風口」正在形成。

決心轉行後，他重新回到了當初報名的迪飛無人機科技有限公司，再次和無人機打起了交道，並拿下CAAC執照。這個被業內視為「入行通行證」的證書，分為視距內駕駛員、超視距機長、教員三個等級。余洪葦用數月時間一路考至教員級別，完成了從「愛好者」到「持證飛手」的身份跨越。就在去年，迪飛聯同碧桂園職業學院建立低空經濟產業學院，余洪葦也隨之被派駐到學校任教，同時帶學生訓練、參加各類無人機比賽。

余洪葦正在指導學生試飛自組無人機（羊城晚報）

從企業培訓到高校教學，他感受到了明顯的差異。余洪葦表示，企業培訓追求「快」，講究儘快實現人才培養落地；高校則不同，教學節奏相對慢一些，更注重打好基礎、拓展視野。「高校培養的不僅是『熟手』，更是具備『低空+』複合思維、能在多個領域跨界應用的『多面手』。」

從興趣到職業，從學員到教師，余洪葦經歷了個人身份的轉變，也見證了無人機行業從「小眾愛好」走向「低空經濟」的全過程。回望這條路，他對「終身學習」也有了自己的定義：

現在大家都在倡導終身學習，探索人生的更多可能性。但在我看來，這並不意味着一生『埋頭苦讀』。現在社會事物發展太快，我們要有意識地去了解新領域的知識，永遠保持對新鮮事物的好奇心。

對於想進入低空經濟領域的年輕人，余洪葦給出的建議並不只有「鼓勵」。余洪葦坦言，企業更看重行業應用能力，「純飛手」的市場會越來越窄。

「『無人機+農業』『無人機+應急』『無人機+物流』等領域正在興起，潛力巨大。」余洪葦說。「真正的核心競爭力，不在於『會飛』，而在於能不能精準洞察現有傳統行業的痛點，並善於用無人機技術去破題，這同樣需要有終身學習的自覺——始終保持對新技術、新場景、新需求的敏鋭觸覺。」