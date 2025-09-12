張翔專訪｜2.5萬非本地生申請創新高　受惠地緣政治谷海外生佔比

港府推動香港成為國際專上教育樞紐，自上學年起調高非本生取錄限額至相當於本地生40%。香港大學校長張翔接受《香港01》訪問時表示，港大新學年接獲逾2.5萬宗非本地生申請，按年升約25%，創歷史新高；海外生升幅更達50%。



張翔未有透露今年9月非本地生取錄數字，但稱港大已使用近「40%限額」，當中內地生與海外生比例為6比4。他計劃未來推高海外生佔比至五成，未設定時間表，但相信受惠地緣政治因素，配合港大良好學術環境，加強對外宣傳，自然吸引全球學生來報讀。



張翔表示，港大計劃未來推高海外生佔非本地生中的比例至五成。（陳葦慈攝）

追求內地生及海外生「五五比」 未訂時間表

2024/25學年起，8間資助大學取錄非本地生的上限，由以往相當於本地生20%，倍增至40%。張翔表示，港大新學年非本地取錄人數已達40％，接獲逾2.5萬宗非本地生申請，較去年升約25％，創歷史新高；當中，海外生的申請按年升約50％。

港大上學年取錄約1,220名非本地生，他未有透露最新數字。他指疫後入讀港大的海外生更多元，來自約150個國家，包括傳統的歐洲、北美、東南亞國家，更有以往較少見的東非國家、拉脫維亞等。

張翔指，目前港大非本地當中，內地生與海外生比例為6比4，未來將追求5比5，即進一步推高海外生的佔比。他解釋，港大在2026年QS世界大學排名中躍升至全球第11位，所以吸引不少內地生報讀，但港大也注重吸引全球不同學生來入讀，相信學生來源更多元化，對本地與內地生均有利。

他相信受惠地緣政治因素，配合港大良好學術環境，能吸引更多海外生前來報讀。（陳葦慈攝）

港大「把內功練好」 吸引全球學生來報讀

多間大學的非本地生多年以內地生佔最多，以港大首年學士非本地生為例，根據立法會資料，在2024/25學年，內地生佔約65％；23/24及22/23學年，則佔約七成。被問到推動「五五比」會否有難度、港大會如何推動，張翔承認會有挑戰，亦未提到設定時間表，但要達到目標未必太難。

他相信港大能受惠地緣政治因素，國際生如赴亞洲讀書，到香港甚至港大讀書是首選，因香港是中西文化交融的地方，亦對世界各地的學生「很有信任」，只要港大做好學術環境，加強對外宣傳等，「把內功練好，外形自然好看」，吸引全球學生來報讀。

「40％限額」有空間放寬 須備硬件配套守住標準

至於本港非本地生「40％限額」是否尚有放寬空間，張翔認為仍有空間，但也要守住收生標準，硬件配套如學生宿舍要俱備。他指，港大有四幢位於黃竹坑的學生宿舍已竣工，另有兩幢位於西高山校園將於今年底至明年初完成。

美國政府今年中一度宣布禁止哈佛大學招收國際生，又計劃加強審查留學生，令不少國際生憂簽證被拒，轉到其他國家或地區就讀。港大在內的多間院校紛紛推出措施招收轉學生，張翔表示，接獲過百位國際生轉學查詢，不乏來自美國頂尖院校的學生，強調港大在收生過程上嚴謹。

張翔身後為新大樓「Tech Landmark」，落成後將設有多個研究院，研究包括人工智能、大數據等，第一階段將於今年內竣工。（陳葦慈攝）

新學年收生方面，張翔提到入學成績持續上升，港大取錄近一半中學文憑試最佳成績屬首1％的學生，包括有5位六科達5**的狀元，及逾60位考獲4科5**或以上的學生。另外，經非聯招取錄35位本地IB滿分狀元，當中有25人加入醫學院。

今年大學聯招人數增約一成，八大入學競爭加劇引起關注，談及部份內地「雙非」或人才子女以自修生方式報考及入讀，他指，未有相關的自修生取錄數字，但相信入讀港大的競爭一貫非常競烈。

超收學額收人才子女 形容屬「實驗」 料教局會控制

教育局早前修訂專上資助課程申請資格，2028/29學年起，如人才子女居港未滿兩年，不能競逐八大資助學額，大學可以4％「超收學額」取錄。被問到新措施對大學收生影響，張翔表示，這種處理方法是一種實驗，相信教育局會從中控制，預計起初收生上會增加，但也是一個自然的過程，「人才流動的話，不能光要父母不要子女。」他續指，本港出生率下跌，入學競爭較容易，從另一個角度，政府也是保持本地體系的質素。

新安排下，未符本地生定義的人才子女入讀大學，需繳付較高昂的學費，期間在港住滿兩年，則可獲得政府資助，即變回「本地生」學費。被問到收費上會否對大學財政不合理，他則指，既然政府已制定政策，大學只有按照本地生定義去收取學費，「沒有理由去加一些學費。」