張翔專訪｜指AI是非常重要技術革命　男生製AI色情照屬個別事件

香港大學法律系一名男學生使用人工智能軟件（AI），製作女同學等色情祼照，引起外界關注。港大校長張翔接受《香港01》訪問時表示，港大有約四萬多位學生，相信今次是個別事件，亦實屬不幸，就學生使用新的AI技術，校方會加強道德教育。



他指AI是一個非常重要的技術革命，除了為人類帶來極大幫助，同時亦不乏倫理挑戰，呼籲政府要加強相關立法工作。對於男生獲校方發警告信的懲處是否過輕，他則指相關的紀律程序仍在進行，不便透露具體細節。



張翔指AI是一個非常重要的技術革命，為社會帶來新的挑戰。（陳葦慈攝）

以汽車發明為例 不希望因多事故 對新技術卻步

談論港大法律系男生利用女同學照片製作深偽色情照事件，張翔受訪時先提到，AI是一個非常重要的一個技術革命，「不管你喜歡不喜歡，它都要到達。」

他以一百多年前發明汽車為例，剛出現時帶來新的風險和挑戰，大家要勇敢迎接，一如擁抱AI新技術。他指，車輛在高速公路駕駛速度很快，每年每天都會有交通事故；而未有汽車時，大家使用馬車代步，公共交通事故較少，「但你是不是因為有了交通事故，你就把整個highway shut down? ( 高速公路關閉)，也不會。」

他指港大有約四萬多位學生，「出現這一、兩件事實是很不幸」，相信今次屬個別事件，不希望令大家對AI有迴避風險（risk adverse）的心態。他表示，校方會加強教育學生，使用AI時要有道德操守，同時呼籲政府要加強相關立法工作。

張翔憶述，ChatGPT等於2023年冒起時，如同猛獸出籠（beast jumps out of the cage)。（陳葦慈攝）

被問懲處事否過輕 稱紀律程序仍進行 不便透露細節

有受害女學生曾指，由於事件未觸犯《香港大學條例》，港大未能召開紀律委員會處理，只向男學生發出警告信，批評校方懲處不合理，須至少在成績表留下紀錄。張翔未有評論是否懲處過輕，稱目前正處於「紀律方面的程序」，不便透露具體細節，強調港大有嚴格的程序和紀律處理這類事情，相信最終會得到妥善安排。

生成式人工智能ChatGPT於2023年起衝擊教育界，港大當年是首間禁止師生使用AI工具的院校，約半年後解封禁令並推出使用政策，並免費為師生提供AI應用程式作教與學之用。港大今年9月起，要求本科新生必修「人工智能素養微證書」，佔3個學分。

港大「Tech Landmark」模擬圖。（港大圖片）

AI研究中心「Tech Landmark」將成港大重點研究基地

在校長府邸對落位置，正興建港大未來AI研究中心「Tech Landmark」，內設12所研究院。張翔表示，該處將從事人工智能（AI）、大數據、智能材料、量子科學和生物醫學工程等跨學科研究，為港大重點研究基地。

張翔身後為新大樓「Tech Landmark」，落成後將設有多個研究院，研究包括人工智能、大數據等，第一階段將於今年內竣工。（陳葦慈攝）

港大一度禁用AI 憶當初新技術如猛獸出籠

曾形容AI改變教育猶如「大洗牌」的張翔憶述，當時AI、ChatGPT等剛冒起，如同猛獸出籠（beast jumps out of the cage)，學院不理解新的技術，亦憂衍生考試作弊的問題，需花時間研究理解，並思考有何方法引導學生使用。

張翔提到，除了將AI應用於教研，亦延伸於大學行政，以提升服務效率。大學要應用AI，中小學同樣有需要，他指，港大希望透過對教師培訓等，帶領本地中小學推展AI。他認為，AI作為中小學教育是非常重要的一部份，「就像語言教育要學中文。」

被問小學階段學習AI是否過早，他認為，AI學習有不同層次，不一定涉及高級的編程，他們可以透過遊戲方式，掌握AI的基礎知識。至於是否有獨立成科的必要，他則認為是教育局思考的問題。

港大全國重點實驗室8月25 日獲國家科學技術部授牌。光量子物質全國重點實驗室由校長張翔（右一）負責。（港大提供圖片）

張翔也提到香港15所「全國重點實驗室」當中，港大佔了五間，研究方向分別為新發傳染性疾病、肝病研究、合成化學、生物醫藥技術及光量子物質。當中，光量子物質全國重點實驗室由校長張翔負責，他與中大校長盧煜明及科大校長葉玉如擔任實驗室主任。