張翔專訪｜談管治風波　稱大學已翻開新一頁　認聘副校有耽誤

香港大學校長張翔2018年7月上任，2023年10月起捲入管治風波，與校務委員會之間的矛盾更浮面。張翔接受《香港01》訪問時憶述，在如何辦好大學的問題上，「仁者見仁，智者見智」，目前大學與校委會的相處「相當好」，「大家都交流得非常通暢」，大學已翻開了新的一頁，「我們都是向前看。」



任內港大多個副校崗位包括首席副校均屬「暫任」(Interim)，他表示，在任七年間非常不易，先後經歷社會動亂、疫情和「一些風波」，令多年來聘任上有一些耽誤，但放諸於全球情況，「暫任制度」並不是非常奇怪，「有時候一個學校為了找到好的副校長，他很多時會等一次、兩次，會等最好的副校長出現，這個也是正常的」。



大學都翻開了新的一頁，我們都是向前看。 張翔

張翔表示，目前大學已翻新一頁，「我們都是向前看。」（陳葦慈攝）

「仁者見仁，智者見智」 稱現時與校委會交流非常通暢

張翔於2023年展開第二個任期不久，被匿名指控多項管治失當問題，去年更爆出暫任副校長任命風波，與校委會矛盾升級及白熱化，政府更成立調研小組介入。

張翔接受訪問時表示，來港七年有很多學習的地方，在如何辦好大學的問題上，「仁者見仁，智者見智」，相信各方有不同的意見，但實際上可交流和整合。校委會新主席王冬勝今年1月上任，他形容目前與校委會的相處「相當好」，「大家都交流得非常通暢，也非常有效。」他指在大學管治中，校委會有其責任，大學本身已有「很好的規定」。

他說 :「大學都翻開了新的一頁，我們都是向前看」，齊心協力將港大教學和教研辦好，讓港大在歷史關頭，為香港和國家的未來多貢獻。

被問如何自評在任七年的表現，張翔表示，應交由歷史來評價。（陳葦慈攝）

稱暫任副校只為等最好 放諸全球非奇怪安排

目前九個副校長中，有4個屬暫任。校委會去年曾批評張翔上任後，一直沒有完整管治團隊，多個副校崗位屬暫任。而首席副校長一職，更是懸空十年，只是採取「暫任」方式。

外界關注首副的招聘進度，年底會否有新人選，張翔稱相信很快會有消息，至於四個副校崗位亦招聘當中，正加快過程。他提到，在任七年非常不易，先後經歷社會動亂、疫情和「一些風波」，承認多年來聘任上有一些耽誤，但放諸於全球情況，暫任副校長並不是非常奇怪。

有時候一個學校為了找到好的副校長，他很多時會等一次、兩次，會等最好的副校長出現，這個也是正常的。 張翔

如何自評在任七年表現？ 張翔：應由歷史評價

被問到港大多年來爆出不少風波，有外地學者或認為港大行政混亂等而卻步，在招聘人才的過程中，他們的看法有否改變，張翔認為，有些事情確實會帶來影響，但相信海外學者選擇港大是看中其潛力和根基，包括學術環境、人才、儲備、教學和研究水平，而港大在這方面表現是非常優秀。

張翔任期尚餘約三年，談及會否繼續留任，他笑說言之尚早。被問如何自評在任七年的表現，他表示，應交由歷史來評價。