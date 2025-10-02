港大暫任首席副校長王于漸再延任2年　校長張翔︰找不到合適人選

目前香港大學首席副校長（簡稱首副）由王于漸暫任。校長張翔今日（2日）公布，儘管付出巨大努力，但仍未能找到最適合的人選，將會適時重啟國際招聘工作。校務委員會已在9月30日批准王于漸繼續職務，任期延長兩年，即2026年1月1日至2027年12月31日，或直至新首席副校長上任，王將繼續在策略規劃、學術發展等多個領域，發揮領導作用。



換言之，港大「首副」之位自2015年7月3日時任首席副校長錢大康離任後，至今年10年都未能找到正選人選接掌，並將可能要再等多兩年。



香港大學仍未能找到最適合擔任首席副校長的人選。（資料圖片）

張翔︰適當時候重新啟動國際招聘「首副」工作

香港大學校長張翔向校內發出電郵表示，儘管付出巨大的努力，但仍未能找到最適合擔任首席副校長的人選。因此國際招聘工作將在適當的時候重新啟動。

有鑑於此，校委會已在9月30日的會議上，批准王于漸的首席副校長職務，再延長兩年任期，即2026年1月1日至2027年12月31日，或直至下任首席副校長上任，以較早者為準。

王于漸繼續擔任首席副校長職務，新任期為兩年。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

王于漸在策略規劃等多個領域發揮領導作用

在此期間，王于漸將繼續在策略規劃、學術發展、預算規劃及分配、師資隊伍建立，以及其他策略舉措等多個領域，發揮領導作用。

張翔表示向王于漸致上最誠摯的謝意，感謝他在過渡時期的辛勤服務和寶貴貢獻，呼籲教職員及同學繼續堅定不移支持他。

香港大學校長張翔公布王于漸續任首席副校長。（資料圖片）

王于漸由2019年起暫任港大首席副校長

翻查資料，王于漸生於中國上海，現年73歲，他由2019年起暫任港大首席副校長，同時擔任港大金融學院經濟學講座教授，並曾在多個政府委員會出任委員，也是團結香港基金顧問。他在2004至2010年曾擔任首席副校長。