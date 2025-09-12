張翔專訪｜大學削資有影響　研節約用電　第三間醫學院掀資源挑戰

港府面臨千億財赤，史無前例要求資助大學「回水」，同時在新三年期撥款周期削減經費。港大校長張翔接受《香港01》訪問時表示，削資對大學有一定影響，但理解香港經濟面對挑戰，作為負責任的大學，「我們是沒有怨言的。」他指，大學需要開源節流，正研究如何節約大學電費及水費。



談及本港將增設第三間醫學院，張翔認為，不論在經費和生源上，均對現有兩間醫學院帶來競爭，對於資源上的挑戰不容置疑，相信會有一定壓力。不過，他認為增建醫學院是好事，即使競爭加大，也是一種良性競爭，「既有合作也有競爭。」



作為負責任的大學，願意共渡時艱，我們是沒有怨言的。 張翔

港大校長張翔接受專訪時表示，削資對大學有一定影響，但理解香港經濟面對挑戰。（陳葦慈攝）

研究圖書館和其它大樓如何節約用電 包括空調和電梯使用

政府在今年《財政預算案》宣布，削減資助大學撥款三年，以累進方式每年減2%，即先後減2%、4%及6%；同時要求八大退還40億元儲備予政府，當中港大佔8.22億元。

張翔表示，理解香港經濟面對挑戰，作為負責任的大學，願意共渡時艱，「我們是沒有怨言的。」他指削資減幅對大學有一定影響，大學需要開源節流，例如每年大學的電費和水費開支很大，今年會研究就圖書館和其它部份大樓如何節約用電，包括空調和電梯的使用，也會研究以人工智能的方法協助省電。

至於「開源」方面，會否考慮招收更多國際生，以增加學費收入，他則指，國際生來港有衣食住行需求，有利大學附近的旅館和餐飲業等，對香港社會有不少幫助。他認為目前的地緣政治下，部份國家實施「本土化」政策，本港可藉此通過對國際生的教育，擴大香港對教育全球化的影響。

盼政府三年後不再削資 回復原有經費

談及會否提高學生服務收費，或是推動科研市場化，以增加大學收入，他指，港大與工業界的合作一直有增加，而部份學者也有就研發專利，設立公司並帶來收益，但數目和收益有待增加。

張翔表示，期望削減大學資助只是暫時性措施，期望政府三年後停止，更恢復原有資助經費。

張翔認為，第三間醫學院將對現存兩間醫學院，帶來經費和生源上的競爭。（陳葦慈攝）

料新醫學院「既有合作也有競爭」

政府計劃籌建第三間醫學院，或將與中大和港大醫學院在資源上「分一杯羹」。張翔認為，對於現存兩間醫學院，確實有一定的壓力，不論在經費和生源上均有競爭，對於資源上的挑戰不容置疑。

不過，他認為建立第三間醫學院是一件好事，即使競爭加大，也是一種良性競爭，「既有合作也有競爭」，透過競爭可提高各方水平。他續指，港大醫學院歷史悠久，也是亞洲頂尖的醫學院，所以對未來發展有信心。

《施政報告》將於下周三（17日）公布，張翔表示，希望政府繼續支持本地教育的發展，特別在科創方面的投入，如果繼續推動發展，將為本港經濟未來30至50年奠定新的基礎，期望政府加快北部都會區新田科技城的發展，亦期待建設北部大學教育城。