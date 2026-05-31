黎家盈有望向港學生授「天宮課堂」　神舟二十三號成員明年或訪港

首名港產太空人黎家盈目前正隨神舟二十三號執行任務。創新科技及工業局局長孫東在接受電視節目訪問時表示，黎家盈有望在太空進行「天宮課堂」與本港學生交流，並在完成任務後，聯同神舟二十三號太空人一同訪問香港。他又指，黎家盈的警司位置獲得保留，可以在適當時候重回原本崗位。他形容，對香港而言，黎家盈已完成重要的歷史使命。



港產太空人黎家盈出征，與指令長朱楊柱、成員張志遠共同執飛神舟二十三號。

孫東：黎家盈像身邊的普通人 對社會有激勵作用

孫東在電視節目《講清講楚》中形容，黎家盈成功升空是少有能凝聚全社會共識的事件。談及黎家盈當初從120人中獲選的原因，孫東指有賴於她卓越的學術能力、極佳的生理機能、強大的心理素質，以及精益求精和吃苦耐勞的專業態度。

他補充，雖然紀律部隊在某些方面有優勢，但國家選拔更注重整體綜合優勢。黎家盈身為警務處警司，同時是三個孩子的母親，為人親和且講得一口標準廣東話，讓大眾感受到她就像身邊的普通人，對社會的激勵作用非常明顯。

香港載荷專家黎家盈進入神舟二十三號載人飛船前，對着鏡頭「派心」。（直播截圖）

教育局及港澳辦正協調「天地對話」

孫東又透露，中國載人航天工程辦公室就「天宮課堂」一事，給予非常正面的回應，目前正與教育局及港澳辦加緊協調，希望在不久的將來安排神舟二十三號太空人與香港青年學生能有一次「天地對話」。同時，當局亦已反映請求，希望神舟二十三號機組成員回航後能組織訪港，最快明年上半年可能成行。

另外，為了延續本地的航天熱潮，中國載人航天工程辦公室早前送贈、附有神舟二十三號3名太空人親筆簽名的任務標識徽章，將會安排在香港太空館的展覽中向市民展示。

創新科技及工業局局長孫東。（資料圖片）

黎家盈警司一職獲保留 將尊重個人意願並聽從國家安排

至於黎家盈完成任務後的工作安排，孫東強調會尊重其個人意願並聽從國家安排。由於其警司位置一直獲得保留，她可以在適當時候重回原本崗位。他認為黎家盈對香港而言已完成重要的歷史使命，而對於她會否成為神舟二十三號唯一留在太空站一年的太空人，他則認為言之尚早。此外，針對國家2030年前後的登月計劃，孫東稱特區政府已做好準備配合國家部署，包括考慮是否在港招募新的預備太空人。

港產太空人黎家盈出征，與指令長朱楊柱、成員張志遠共同執飛神舟二十三號。（央視新聞）

或再資助本地航天研究項目

神舟二十三號除了載有首位港產太空人，還包含了首個由香港研發並送上國家太空站的載荷項目。孫東指出，香港在航天發展上的方針是先做好「學」和「研」，加強國際交流後再做產業，並堅持緊密對接國家航天任務、做到精準支持的原則。他解釋，國家未來的航天科研任務越來越多，需要解決許多關鍵科學問題，香港的科研優勢恰好能幫助國家研製這些非量產、可能只需製作一兩件的精密儀器。為此，政府不排除將來在創新及科技支援計劃下，推出多一輪「創新及科技支援計劃特別徵集（航天科技）」以資助本地的航天研究項目。

孫東進一步表示，航天科技將會納入未來的五年規劃內，政府近期已與部分涉及低軌衛星和星鏈等業務的內地航天企業討論進駐北部都會區，未來會視乎需要決定是否設立「航天經濟辦公室」以推動招商引資。他透露，本港未來創科發展將會增加三個主要對接國家戰略需求的新方向，包括航天科技、海洋探索以及量子科技，並很大程度會先從上游的基礎科研做起。