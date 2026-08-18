心連心換莊管浩鳴料交棒譚贛蘭　孫玉菡：誰任主席都是政府好拍檔

由香港賽馬會慈善信託基金捐款近7,000萬元支持的「賽馬會社福界『心連心』同行向前」計劃，今日（18日）舉行第一期人才培養計劃開班儀式暨先導課。對於近日有消息指「香港社福界心連心大行動」主席管浩鳴將退任，由心連心學院院長譚贛蘭接任，勞工及福利局局長孫玉菡在開班儀式後表示，「心連心」在香港社福界發展扮演相當重要角色，無論由誰擔任主席，對政府而言都是一樣好的合作夥伴。



賽馬會社福界『心連心』同行向前」計劃8月18日舉行第一期人才培養計劃開班儀式，包括孫玉菡（左三）等嘉賓為進行倒沙開幕禮；左一為管浩鳴，右一為譚贛蘭。（梁家俊攝）

由香港賽馬會慈善信託基金捐款近7,000萬元支持的「賽馬會社福界『心連心』同行向前」計劃，今日（18日）舉行第一期人才培養計劃開班儀式暨先導課。（梁家俊攝）

「賽馬會社福界『心連心』同行向前」計劃為期三年，以「人才培養」及「灣區融合」為兩大支柱，預計培訓約1,780 名社福界專業及中層管理人員，孕育約100 個跨境協作構思及設立試點項目，促進粵港澳大灣區福利服務的合作與創新發展。

香港賽馬會董事陳智思於致辭時形容「嚟到依到似翻咗屋企」，並指出馬會作為合作夥伴，期望透過此計劃提升香港社福界管理水平，加強與內地服務協作，同時繼續協助政府打擊非法賭博。

譚贛蘭希望學員能通過「心連心」計劃和課程得到好處及得著。（梁家俊攝）

現任「心連心」主席管浩鳴感謝馬會支持，也指「大灣區需要我哋，我哋更需要大灣區」，期望未來有更多人才加入香港社福界，服務香港社會。心連心學院院長譚贛蘭教授透露，首期培訓共有 485 名學員及團員參與，將赴杭州、廣州、佛山、韶關及珠海五地實地考察交流，並設有考核機制，相信學員能滿載而歸。

現任「心連心」主席管浩鳴寄望未來也能有前線員工的培訓。（梁家俊攝）

孫玉菡在活動後回應有關「心連心」領導層換人的傳聞：「管浩鳴議員係『心連心』主席，喺佢帶領下取得好好嘅成績，我都知道『心連心』換屆在即，在我嚟睇，『心連心』同政府係好好拍檔，我好相信無論邊個邊出任『心連心』主席，都可以繼續發揮關鍵角色，可以好好同政府合作，我相信『心連心』會選出一位最合適主席。 」