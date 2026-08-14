庫房「無水」學生津貼難恢復　捱貴書政府無意自己出版｜政圈風聲

教科書又加價，好像已不是「新聞」。每年暑假家長打開貴價書單，「荷包」只有「硬食」。今年一間中學的中一書單全套近7,000元，都令社會譁然。向上流動的階梯，變成沉重負擔。新一份施政報告將至，不少家長祈求特首恢復財爺取消每年2,500元學生津貼的福利，部分議員亦寫入倡議書。不過，據悉有教育局中人直言庫房「無水」難以恢復。二來，一年後推翻決定也頗為尷尬。



教科書昂貴的問題，同時揭示電子書未能普及化，又或者出版商將實體書與電子教材捆綁銷售問題。聽聞，曾經有教育界人士向當局建議，由政府自行印制和出版教科書，供學校選擇，反正課程指引都是由局方訂出，但當時官員以顧及出版社利益為由拒絕。有議員贊成政府印教科書可令家長「慳好多」，坦言「寫好咗個菜單，點解唔自己炒埋佢呢？」



葵涌廣場有多間店舖賣教科書。（潘耀昇攝）

教科書又加價 有中學中一課本全套近7,000元

當世界邁向數碼化AI發展，教育停留在「買紙」的年代。最近，網絡上討論熱度高的莫過於教科書昂貴問題。教育本應該協助向上流動，但未開學家長已「荷包出血」。2026/27學年中一全套教科書價錢為例，沙田蘇浙公學6,931元、嘉諾撤聖心書院6,386.5元、香港培正中學6,107.5元。新學年教科書價格平均升3.6%，教育局解釋價格變動與通脹大致相符。不過，不少家長感覺仍是重擔。

葵涌廣場有多間店舖賣教科書。（潘耀昇攝）

電子教材二維碼須綁定賬戶 家長「焗買」新書

雖然教育局規定教科書出版社須遵守課本「五年不改版」的規定，令到家長可購買二手書減輕負擔，但若有新增教材，出版社可獨立出售啟動碼（QR code），令學生獲取補充電子資料。有書商每年更換啟動碼，並附印在新書內頁，家長被迫買新書才獲取新啟動碼。

有議員早前質疑屬捆綁式銷售，建議要求出版商在書單上清晰標示實體書與電子啟用碼的分拆售價，否則電子啟用碼年年更新。二手書本體雖存，但若欠缺一個價值數十元的啟用碼，學生便無法完成作業，家長被迫全套重買新書。

教育局的說法是此類學材應是獨立定價，家長可按情況及需要獨立付費購買，而此類學習資源賬號是否允許多個設備同時登入，則需依據各出版社的系統設定而訂定。然而，有書店指啟動碼無法獨立銷售，平台亦通常不支援多人同時登入，同一時間僅容許一個賬戶使用。

葵涌廣場有多間店舖賣教科書。（潘耀昇攝）

庫房「無水」 據悉2500元學生津貼難恢復

書簿費重擔之下，有家長不滿去年財政預算案取消2500元學生津貼。新一份施政報告將至，不少家長祈求特首推翻財爺取消學生津貼福利的決定，選委界議員譚鎮國、教育界議員鄧飛、社會福利界議員陳文宜亦要求恢復2,500元學生津貼，直接減輕所有家庭的開學開支壓力。部分議員更寫入倡議書。不過，據悉有教育局中人直言庫房「無水」難以恢復。二來，一年後推翻決定也頗為尷尬。

教育局局長蔡若蓮今年二月被問到2500元學生津貼不再重啟時，她回應指以往做法是「無差別通派」，當前公共財政緊張，應集中資源針對協助有需要學生，而書簿、車船、午膳津貼等學生津助，亦佔教育開支8%。有代議士私下坦言，教育局當初不應無差別「一刀切」取消學生津貼，之後才補鑊解話有其他津貼，已無補於事。若改為設審查派發津貼，至少議員也好解釋，議員對於當時無商量之下「被知會」取消津貼，也記在心中，大感無奈。

陳文宜。（梁鵬威攝）

陳文宜促識別有需要家長恢復津貼：唔好一刀切無晒

社會福利界立法會議員陳文宜接受《香港01》訪問時表示，香港既要資源發展北都，同時又要有資源精準扶助有需要人士，猶如「手背又係肉、手掌又係肉」，故此促請政府制定框架識別有需要家長，恢復提供2500元學生津貼，「唔好話一刀切無晒，唔好連有需要嗰啲都唔畀」，畢竟單靠全額或半額書簿津貼並不足夠。

既然政府講得精準扶貧，希望可以搵到Target Group（目標群體）精準幫佢哋，如果唔係佢哋好苦呀！ 社會福利界立法會議員陳文宜

她說，會繼續向當局爭取學生津貼，包括去信及約見官員。根據她早前建議，要求政府考慮分階段恢復精準資助，例如為領取全額或半額書簿津貼的基層學生保留1,000至1,500元的學習津貼，避免基層兒童因家庭財困而失去全人發展的機會。

葵涌廣場有多間店舖賣教科書。（潘耀昇攝）

家長「捱貴書」 據悉政府無意自行出版

教科書昂貴的問題，同時揭示電子書未能普及化，又或者出版商將實體書與電子教材捆綁銷售問題。聽聞，曾經有教育界人士向當局建議，由政府自行印制和出版教科書，供學校選擇，反正課程指引都是由局方訂出，但當時官員以顧及出版社利益為由拒絕。有家長比較英國、美國的公立中學，教科書由學校免費借用；新加坡監管書價，全年書簿費大約1,000至2,000元港幣。

有教育界人士估計出版社對教育局施加不少壓力，導致局方在矛盾之中維護業界利益，「我唔出書，你無得教，好多家長會話教科書都無，咩學校嚟？」該人解釋，不少家長認為無教科書的感覺不安穩，單靠校本出工作紙或筆記，又感覺「無咩揸拿」。但事實上，數碼化年代，為何仍要實體教科書呢？

選委界議員劉智鵬。（立法會）

劉智鵬贊成政府出版教科書：寫好菜單，自己唔炒餸？

本身是大學校長特別顧問的選委界立法會議員劉智鵬相信，財爺無意恢復不設資產審查的2500元學生津貼，因目前符合經濟困難條件的基層家庭已享其他援助，不過面對書簿費高昂，明白未受惠、但又有需要的中下階層家庭有呼聲想恢復學生津貼。他認為大家要思考為何有學校要求學生同時購買電子教科書和實體教科書，校方應鼓勵用二手書，「電子教材啟用碼可以每年變，但其他嘢可以唔變，當然郁動到出版社利益」。

佢寫好咗個菜單，自己唔去炒餸，宮保蝦球咁計，你炒出嚟睇下啱唔啱啦，點解唔自己炒埋佢呢，點解唔自己搵廚師做埋佢呢？ 劉智鵬

不過，他認為根本之策是推動教育局自行印製教科書，相信可以令家長「慳好多」，形容是殖民地時代遺下的問題，當局不應以出版社利益行先，況且估計所涉及每年受影響的生意額僅數億元左右，「如果業界利益同學生利益有衝突，梗係學生行先」。