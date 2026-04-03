審計署長專訪｜調查安全帶風波？林智遠提觀塘天橋超支無諮詢事件

巴士強制佩戴安全帶新法例實施六天「急煞」，未能規管新舊巴士，運輸及物流局承認法律條文「技術不足」撤回再諮詢。審計署署長林智遠接受《香港01》專訪時，被問到安全帶風波會否跌入審計署「雷達網」調查，他一如以往基於保密原則未有透露，但重提上任後曾調查安達臣道天橋發展工程計劃無諮詢，終延誤及超支近10億元的事件，「執行上、運作上、甚至諮詢上係有值得改善嘅」，可參考當年的審計報告建議。



外界關注北都獲注資百億的三間公司，是否受到跌入審計署「雷達網」？林智遠未斷言，只是說相關法例細節未出，未能透露審計署工作，「提升治理效能前兩個字叫『依法』，亦都翻返去我哋能力範圍之內」。發展局局長甯漢豪日前表示，公司以市場模式運作，需要彈性，不適宜納入審計署衡工量值監管。



強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例生效不足一周，由於法例「不足之處」，令1月25日之前登記的巴士不受限制。（廖雁雄攝）

強制巴士戴安全帶新例「急煞」再諮詢

史無前例，一條法例實施六日後暫緩，原因是經審議和刊憲的法律條文不符立法原意。所說的是強制巴士乘客配戴安全帶的新例，先是出現執行混亂，孕婦、長者、小孩扣上安全帶有困難，其後有份審議的立法會前議員江玉歡發現條文只適用於1月25日後的新登記巴士。換言之，幾乎所有目前在街上行走的巴士，在法律定義上並不受此條款規管，乘客在這些巴士上不戴安全帶，根本無法入罪，最終特首要求即日「止蝕」，運輸及物流局擬再作諮詢。

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例生效不足一周，由於法例「不足之處」，令1月25日之前登記的巴士不受限制。（廖雁雄攝）

審計署署長林智遠接受《香港01》潘耀昇、何夏怡專訪。（梁鵬威攝）

林智遠被問到會否需要調查安全帶風波。（梁鵬威攝）

調查安全帶風波？林智遠重提觀塘天橋超支無諮詢事件

審計署的「雷達網」包括所有落實及執行的政策，署長林智遠接受《香港01》專訪時，被問到安全帶風波是否需要調查。他說，不討論個別法例，尤其行政會議及立法會的決策，以至法例已定下的事情不會去質疑，不過就法例執行、運作、諮詢方面，他重提審計署2022年調查安達臣道天橋發展工程計劃無諮詢，終延誤及超支近10億元的事件。

佢哋個諮詢當中有啲地方，係值得改善嘅，有咩地方可以做得好、早啲去諮詢、諮詢時點做，呢方面可以作為一個參考。 林智遠

是否意味巴士安全帶事件可針對諮詢方面不足？林智遠重申「我唔答得」，只是透露過往審計報告的經驗去分享。

林智遠強調對於審計報告落實情況會「跟到底、跟到足」。（梁鵬威攝）

冒牌水事件後 未來審計報告著墨招標程序？

最近一次已公開的審計，是去年底的物流署購買冒牌水事件，審計署獲特首委以重任檢視，當中提及多項改善建議，包括加強市場研究工作、訂明適用於樽裝飲用水的食物安全要求、加強核實投標者資料和提高員工防範詐騙的意識等。林智遠強調對於落實情況會「跟到底、跟到足」，同時透露未來審計報告在招標方面可能有所著墨。

除咗飲用水之外，會唔會有其他都關於收購、招標嘅程序，呢方面就可能有少少秘密喺度，嚟緊嘅報告可能你有機會會睇到有或者冇。 林智遠

「隨風潛入夜，潤物細無聲。」 林智遠引用杜甫的兩句詩，比喻很多時審計署不評論、不出聲，不代表沒有跟進或關注，作為會計師著重公平公正的專業操守，以及保密原則，「我哋要信納、確信我哋揾到嘅資料係唔係真有其事，另一方面要俾個機會對方去求真求證解釋」，咁佢解釋完之後可能入去嘅理由呢」，以免予人感覺太早公開個案，惹人話柄，「講出街嘅話，對方就話『你乜都講晒啦，唔使答你啦，同埋我唔合作啦』」，並非樂見局面。

林智遠表示，除了總理發表的政府工作報告，十五五規劃之中在不同部分都提到提升治理效能。（梁鵬威攝）

林智遠：做得慳、做得快、做得好，亦係提升治理

審計署的工作與提升政府管治效能有關，亦寫入總理李強最新政府工作報告中對香港的要求。林智遠表示，除了政府工作報告，「十五五」規劃的不同部分都提到提升治理效能，甚至審計監督，對落實規劃有裨益，符合審計署成立的目標。

提升政府部門同埋公營機構服務表現，同埋提升問責性，正正就係依法提升治理效能。正如冒牌水，我相信大家都感受得到，政府真係好想有信心、同埋好想去做好件事。 林智遠

林智遠舉例，上任後於2024年發表審計報告，提到創新科技署轄下的「納米及先進材料研發院」在2019-20至2023-24年度期間進行的20次離港公幹旅程，機票費用共涉200萬元，當中9次都有同一員工以個人理由延期逗留，而且在未有尋求批准的情況下更改公幹旅程。報告亦多次提到時任行政總裁余宏德有可改善之處，包括他更改公幹旅程未獲批准、公幹的酒店住宿費超過應得膳宿津貼、可自行批准申請超額津貼等。

我哋目標就係要做得慳、做得快、做得好，亦都係提升治理行為。 林智遠

林智遠表示，過去幾年政府主動對接「十五五」規劃，更好融入國家發展大局，但同時「十五五」規劃談及發揮審計監督功效。（梁鵬威攝）

北都獲注資公司受審計？林智遠：提升治理效能前提是依法

「十五五」規劃重視北都發展，預算案撥300億元注資三間北都公司，審計署如何令資源運用得當？翻查資料，當年西九管理局有成立審計委員會，並委任合資格的核數師審計賬目報表。審計署署長可審核管理局在執行其職能時，使用資源是否符合經濟原則及講求效率及效驗。

審計署署長林智遠接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

那麼審計署會否將北都的河套香港園區、新田科技城及洪水橋產業園公司都納入審核範圍？林智遠表示，過去幾年政府主動對接「十五五」規劃，更好融入國家發展大局，「十五五」規劃亦談及發揮審計監督功效，但由於法例未出，未能透露審計署工作。

提升治理效能前兩個字叫「依法」，亦都翻返去我哋能力範圍之內。 林智遠

專訪後，發展局局長甯漢豪接受傳媒訪問時，進一步披露注資100億元作起始資金的北部都會區洪水橋產業園公司詳情，她說該公司以市場模式運作，需要彈性，不適宜納入審計署衡工量值監管。