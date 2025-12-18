審計署首辦「衡工量值式審計工作坊」　強化政府高層善用公帑觀念

審計署響應2025至26年度財政預算案要求，周三（17日）在政府總部舉辦首場「衡工量值式審計工作坊」，主要針對政府部門及公營機構的高層管理人員，目的是強化審慎理財和善用公帑的觀念與實踐，共有約130名政府高層管理人員參與



署長林智遠在工作坊上強調，審計署將積極運用人工智能技術提升審計效率與深度，同時保持獨立性和機密性。他表示，人工智能技術將助力衡工量值報告更加精準深入，並透露審計署目標在今年第三季或第四季推出專注於AI應用的工作坊。



審計署署長林智遠。（香港審計署fb）

提升效率和效益 改善服務表現和問責性

審計署昨日（17日）舉辦「衡工量值式審計工作坊」，落實2025至26年度財政預算案要求，強化政府部門和供應機構高層管理人員對審慎理財和善用公帑的觀念及實踐。

在工作坊上，審計署人員通過具體審計議題和實際案例分享，展示了部門過去進行審計工作時的發現、所提供的意見，以及受審核組織根據審計署建議進行改善的情況。署方期望通過此類交流，協助受審核組織提升履行職務時的節省程度、效率和效益，從而改善服務表現及問責性。

林智遠：以忠於職守、敢於擔當、鐵面無私精神履行職責

林智遠表示，審計署將貫徹第二十屆中央審計委員會構建「集中統一、全面覆蓋、權威高效」審計監督體系的目標，以「忠於職守、敢於擔當、鐵面無私」精神，堅守「以民為本」，透過公共審計，與各政府部門攜手，給予市民安穩而幸福的生活。