審計署長專訪｜40億公帑補貼收購宏福苑　林智遠：緊張市民血汗錢

大埔宏福苑火災長遠安置方案擬用68億元收購7座大廈業權，扣除28億元「大埔宏福苑援助基金」捐款，料要動用40億元公帑，收購呎價高於測量業界估價三分之一。基金帳目會呈交審計署，署長林智遠接受《香港01》專訪時提到，署方正進行的工作不向外透露，不過緊張小市民的血汗錢，「每一分每一毫，你有份俾政府去使用」，盡量在法律框架容許下做應做的事。



林智遠又透露，早於宏福苑火災前一個月，已關注中環華懋大廈三級火的事件。當時，火勢沿外牆竹棚迅速蔓延，他憶述曾跟同事說「你哋留意吓，睇下當中會唔會影響啲咩」，強調部門以民為本，關心民生發展。



大埔宏福苑火災。（林振華攝）

40億公帑補貼收購宏福苑

宏福苑火災後，政府成立「大埔宏福苑援助基金」，投入3億元啟動資金，以向災民發放應急錢、生活津貼、慰問金、殮葬金與租金援助，亦實施寬免稅款、代繳地租和寬免差餉等措施。除了緊急援助，長期支援亦是基金用途，若成功收購全部約1736個單位，預計總收購成本約為68億元，當中40億要動用公帑，其餘為基金出錢。

審計署署長林智遠接受《香港01》潘耀昇、何夏怡專訪。（梁鵬威攝）

3月25日，審計署署長林智遠接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

林智遠：緊張市民血汗錢

基金的帳目會呈交審計署署長審計，並向立法會提交報告。林智遠接受《香港01》專訪時，被問到坊間有聲音指公帑補貼收購宏福苑金額太慷慨，會否納入審核範圍，他說審計署宗旨一向不向外透露正進行的工作，明白基金部分款項來自公帑，都希望向市民派「定心丸」，適當時候會有適當的跟進工作，包括帳目審計。

我自己、我啲同事都好緊張每一分每一毫，尤其係嚟自你、小市民都有份辛辛苦苦嘅血汗錢，俾政府去使用。 審計署署長林智遠

林智遠表示，政府一年帳目7000億至8000億元，以署方的人手，要循序漸進揀選風險高項目審計，考慮因素包括市民關注度、金額、事情重要程度等，暫時沒有詳細資料提供，不過聽到市民的關注點。

喺審計署法律框架容許之下，盡量可以做到所有我哋應該要做嘅嘢。 審計署署長林智遠

3月25日，審計署署長林智遠接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

早於華懋大廈三級火燒棚架已著同事留意

以民為本，是林智遠強調審計署的工作目標之一。他坦言經常留意民生發展事情，透露早於去年11月26日宏福苑火災發生前一個月，已留意10月在中環華懋大廈三級火的事件。當時，火勢沿外牆竹棚迅速蔓延，他憶述曾跟同事說「你哋留意吓，睇下當中會唔會影響啲咩」，部門每天剪報留意時事，如有需要跟進，再分門別類按範疇分派工作。

3月25日，審計署署長林智遠接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

房屋署涉「通水」納入審計署調查範圍？

去年10月華懋大廈大火後，發生宏福苑火災，有涉案人士擔心棚網會被抽查檢驗，急買115卷達阻燃標準的棚網，安裝在每棟樓宇的「棚腳」以圖魚目混珠，令往後的測試結果合格。 房屋局檢查棚網工作受關注，宏福苑大火聽證會點名專責監督資助房屋維修的「房屋局獨立審查組」人員，涉曾向工程顧問「通水」。

被問到這類個案是否納入審計署審核範圍，林智遠表示具體情況不能回答，但舉例過往跟進過一間法定機構檢查安全設備前，「入去前會填晒所有表格，剔晒所有檢測話『OK啦』先去睇」，稱會盡可能將類似個案納入審核範圍。

3月25日，審計署署長林智遠接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

不用等調查報告出爐才展開工作

被問到審計署的審核工作是否需要等待宏福苑獨立委員會調查出爐後，才可以展開跟進工作，林智遠說即使報告未出，署方都會做好規劃，「中間你話會唔會唔做嘢呢，一樣會繼續做嘢嘅」，正如執法部門一般，報告出爐後可能又有另一輪工作要展開。