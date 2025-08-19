政府冒牌水風波｜物流署長陳嘉信「現身」　審計署上辦公室約見

政府買冒牌水風波，財庫局局長許正宇在緊急會議點名政府物流服務署承擔主體責任，惟署長陳嘉信連日失蹤，記者到訪辦公室外也未見其蹤影，只見副署長上班。陳嘉信今天（19日）下午「現身」辦公室，出現在審計署發佈的相片中，被審計署人員約見會面。



為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被揭發未經內地製造商批准投標，提供冒牌水，政府物流署叫停合約。許正宇今天會見傳媒時承認「整件事上是有問題的、有不足的」，認為當局已「主動出擊」，冀在制度上優化和提升。

審計署：如發現不足或違規會如實報告

《香港01》記者下午4時許，觀察到審計署帳目審計科人員進入物流署辦公室。審計署透露今天下午與陳嘉信、副署長賴黃淑嫻等人會面，就政府採購樽裝飲用水的招標過程展開審核工作。審計署表示作為政府帳目的審計師，在審核帳目過程中如發現有不足或違規，一定會如實報告，並提出改善建議予相關決策局及部門跟進。

署方指會繼續本着「忠於職守，敢於擔當，鐵面無私」的精神，在審計崗位上履行責任，處理不同的審計議題，透過提供獨立、專業及優質的審計服務，提升公營部門的服務表現及問責性。

《香港01》連續兩日到物流署守候，未見署長陳嘉信。(洪戩昊攝)

政府物流署副署長賴黃淑嫻8月19日早上經運貨後門上班，沒回應提問。（任葆穎攝）

物流署長陳嘉信未現真身 副署長後門上班沒回應

《香港01》昨日（18日）起一連兩日到政府物流服務署守候署長陳嘉信，也未見蹤影。今早（19日），只見物流署副署長賴黃淑嫻經運貨的後門上班，被問到是否採購程序出現疏漏、事前是否沒有做好中標者的背景審查、是否有人需要問責，賴黃淑嫻予以微笑及點頭。

財經事務及庫務局局長許正宇召開緊急會議，與相關人員討論近日有關政府採購樽裝飲用水的事件，並決定採取三重行動跟進。

緊急會議相片不見陳嘉信 物流署被點名負主體責任

財經事務及庫務局星期日（17日）召開緊急會議上，負責採購的陳嘉信亦不在局方發佈的相片中，只見賴黃淑嫻疑似在相片中。

鑫鼎鑫商貿有限公司為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水，被政府指未能信納可繼續履行合約，早前被即時停用並報警。（廖雁雄攝）

然而，會議上上司許正宇責成物流署承擔主體責任，持續密切監察樽裝飲用水供應商履行合約的情況，就出現問題的樽裝飲用水合約加緊做好善後工作，全面檢視該供應商及其負責人有關聯的其他政府合約與相關部門表現。