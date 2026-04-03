審計署長專訪｜林智遠：監察範圍可研擴大　部分機構目前不受審計

宏福苑火災、政府買冒牌水、巴士安全帶事件，連月來令政府陷入爭議。曾形容審計工作有如「政府醫生」的審計署署長林智遠接受《香港01》專訪時指，署方的職責是提升部門問責性，包括有否依程序辦事、評估工作成效。上任近四年的他認為可以研究擴大署方「雷達網」的監察範圍，「係咪可以做到全面覆蓋？有冇一啲喺依法嚟講做唔到嘅，可能可以探討一下」。目前，過半數收入來自公帑的機構，都可受審計署審核，林智遠未有明言擴展的範圍，不過提到部分以私人市場形式運作的機構，目前「唔需要審計署」，擴「雷達網」要考慮審計署人手資源。



對於坊間有聲音認為審計署「無牙老虎」，有部門屢審不改、甚至反指責署方「胡亂批評」，林智遠稱不介意「無牙老虎」說法，形容幫到市民就會堅持，不必在意一些過去的說法，坦言「老虎都會瞌眼瞓，有時為咗做快就唔記得做好，或唔記得慳」，部門擔心被審計署審核都是好事。



3月25日，審計署署長林智遠接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

林智遠不介意「無牙老虎」說法 稱幫到市民就會堅持

作為監察政府和公營機構效率和效益的部門，審計署會向受審核的部門提出改善建議，不過曾有受查部門反擊署方的指控。2021年，審計署建議入境處加強追查假結婚案疑犯下落，並揭示當時仍有2,609宗假結婚個案積壓，最長達11年。入境處當時發聲明駁斥「一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法」，引發爭議。

上任審計署長近四年的林智遠接受《香港01》專訪時被問到事件，感覺部門是否尊重審計署，他稱從事審計近40年，理解受審計者有情緒，以包容的心態做事便可，形容部門尊重和樂意聽取審計署的建議，既然出發點都是為市民，就不必在意一些過去的說法；又透露有部門私下感慨，被審計署揀中審核較被執法機構調查更擔心。

事實上老虎都會瞌眼瞓，有時為咗做快就唔記得做好，或唔記得慳；為咗慳，就唔記得做快。部門會擔心邊度被審計署拎出嚟，係好事，代表都希望做好、做快、做慳。 審計署署長林智遠

林智遠說，不是很介意審計署是「無牙老虎」的說法。（梁鵬威攝）

除了曾被部門「反咬」，審計署也會遇到屢審不改者，令坊間有聲音形容署方是「無牙老虎」。林智遠說不是很介意該說法，曾為週刊撰寫專欄點評的他，以傳媒報道可糾正政府政策為例，稱只要幫到市民，就會堅持做事，「有時政府部門未必一定聽你哋講，你會唔會不報？」強調審計署會不斷跟進。

他說，被審核的部門首先要回覆審計署關於落實跟進建議的進度，隨後審計署向立法會帳目委員會提交報告，由委員會繼續撰寫報告。「好多題目我哋一路跟。係咪無用、無牙老虎呢？見仁見智啦，潤物細無聲啊嘛。」

審計署的職責是幫助政府及公營機構提升公營部門的服務表現及問責性，工作包括審核帳目是否妥善，及衡工量值式審計。署長與紀律部隊首長、廉政專員一樣由國務院任命，不過沒有執法權，或成為署方被外界視作「無牙老虎」的根本原因。會否希望擴大權力？

林智遠提出，可以思考研究擴大署方「雷達網」的範圍。（梁鵬威攝）

可研擴大審計「雷達網」範圍 市場運作機構目前不受審計

「同廉政公署一樣，（審計署長）係由中央任命、向行政長官負責，但工作其實分別好大。」林智遠指出，廉政公署的工作是刑事，故需要執法權，但審計署是跟進部門有否依程序辦事、評估工作成效，且審計工作最重要的是互相尊重和配合，「就算俾執法權有陣時都未必適合」。

他隨即提出，可以思考研究擴大署方「雷達網」的範圍，「係咪可以做到全面覆蓋？有冇一啲喺依法嚟講做唔到嘅，可能可以探討一下」。被問到需否修例，他坦言「兩睇」，解釋現時「衡工量值」工作是透過三方協議（政府、立法會、審計署）賦權審計署去做，要考慮擴大監察範圍後署方有無足夠資源和人手；又提到目前以私人市場形式運作的機構不受審計。

香港行之有效嘅（模式），就係希望有私人市場形式運作一啲機構，如果私人市場就冇咗一個審計署嘅角色喺度。過去幾年我嚟咗之後，真係盡量喺依法之下（審計）。 林智遠

近期的例子包括北部都會區洪水橋產業園公司，二月獲財政預算案建議注資100億元作起始資金，發展局局長甯漢豪日前進一步披露，該公司以市場模式運作，需要彈性，不適宜納入審計署衡工量值監管。

上任後首獨立成章查大學

林智遠舉例，上任後曾依法盡量開展的審計工作，包括首次獨立成章審核大學。翻查資料，2023年11月的審計報告揭露了中文大學管理外判校園設施的疏漏，具體涉及中大33間餐廳沒有食物牌照、招標程序欠佳、缺乏國安條款、監管不力等。

林智遠在上屆立法會擔任五個月的選委界議員。（資料圖片）

監察權力較議員發揮大？ 林智遠這樣答

上屆立法會擔任五個月的選委界議員後，林智遠轉跑道獲委任為審計署署長，同樣是監察政府的角色。被問到目前看來兩者權力孰大孰小，他笑言「我又唔會睇個權嘅」，指出議員多專注專業領域，亦可能會廣泛涉獵，但審計署要留心15個政策局和公營機構，「做到震懾效果」。

為市民好嘅同時都要有敬畏心，一分一毫來自公帑，應該小心運用……我相信政府官員、公職人士都係咁諗，有時可能唔記得咗，唔緊要，審計署提翻你。 審計署署長林智遠