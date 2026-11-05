黃之鋒求情信稱　六年鐵窗生涯徹底重塑人生觀（附全文）

撰文：安梓寧
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黃之鋒與已流亡英國的羅冠聰等人，被指違《國安法》。黃早前承認一項勾結外國勢力罪(HCCC 181/2026)，今（5日）被判囚10年。

《HK01》獲得黃之鋒的中文求情信，黃提到本滿心期待在明年1月出獄，在三十而立之年重新起步，惟事與願違，重回起點。黃稱，以為當時已立於法律界線內，事後才知判斷出錯。6年鐵窗歲月已是其一生中最深刻的教訓，人生觀被徹底重塑，望在三十而立後有機會改過自新，回饋社會和報答親人。
法官譚耀豪今早用1.5小時讀畢全份判辭，黃須全程站立，他不時用手撐着圍欄，黃聞判10年皺眉，有旁聽人士散庭後相擁而哭。

黃之鋒在上月剛滿30歲，料他需服刑至2036年。

黃之鋒中文求情信全文：

法官閣下：

本人自 2020 年 11 月 23 日起在囚，至今將近六年，服刑之時年僅 24 歲。由在囚缺席大學畢業禮開始，失去了二千多日陪伴家人的時光，亦無法像九十後同輩般成家立室、投身社會，只能在僅有黑白的牢房渡過漫漫年月。輾轉至今，我已年屆 29 歲。

我本滿心期待於 2027 年 1 月 7 日步出監獄，在三十而立之年重新起步，惟事與願違。距離我的原定出獄日期不足半年之際，我又要面對本案的判刑，幾如重回起點。對於本案，我不求開脫，我選擇承認控罪，承擔本案的法律責任、後果與代價。

承擔責任 絕不推諉

《國安法》生效後，我意識到直接倡議外國制裁香港已屬違法，遂即停止相關言行。然而，《國安法》驟然生效之初，情勢之急迫令人不知所措—我試圖在混亂中校正自己的言行，惟法律判斷未及充份、清醒，未能在每一個行為的邊界上作出恰當取捨。

當時我以為，轉載他人帖文、或呼籲外國企業基於商業判斷停止與警方合作，與直接倡議制裁有所分別，自以為已立於法律界線之內，事後方知這個判斷是錯的。當時的政治環境固然不是開脫的藉口，卻確實解釋了一點：即使有所警覺，在劇變之中仍然會走錯方向。

對於本人曾發表的言論及刊載的帖文，本人一概承認並願負全責，亦不願有人因而滋生對法官或政府的恨意和怨憤。我全盤接受這個事實帶來的一切後果，絕不推諉。

自我求進 砥礪心志

人生沒法逆轉重來，只能為明天而努力。我向法官閣下承諾，我不會被二十四歲前的一切所定義。盼至年屆法官閣下的年歲，能從容回望這段日子，視之為磨練而非桎梏。待有一天步出牢房，我願已洗去二十四歲的稚氣，帶着成熟的心智、充實的學識與健康的體魄前行。

縱然身處囚牢，我仍竭力自修：參照《囚徒健身》鍛鍊體格、依《彈指之間》自學結他、報考 IELTS、嘗試循香港都會大學報讀特許金融分析師協會（CFA Institute）的可持續投資課程，並修讀 FINB388 Banking System、LAWB262 Business Law I、LAWB333 Company Law I、LAWB334 Company Law II 等法律課程，託親友送入 LSAT 法律學院入學試的試題練習，兼讀學術期刊論文及中英文財經國際報刊，以保持思辨訓練。

身穿囚衣的這些年，我只專心學習如何先做好一個人，再做一個好人，有紀律地累積閱歷，在人生低潮熬出韌力，煉出了取代不到的處世智慧。

展望未來 回饋社會 報答家人

縱有往昔錯失，前路仍可努力。我只願他日出獄後，可以照顧年邁父母，以實際行動報答父母的養育之恩，彌補這些年對家庭的虧欠。我亦希望回饋社會，因《國安法》在囚的經歷，並沒有使我抗拒更透徹理解中國，反而更驅使我博覽群書、借古鑑今、慎思明辨，徹底自省。這些沉澱讓我認真思索中國前景與香港前途；我亦盼藉着運作、法律規範、國情研究的實學，充實對金融、貿易、航運及涉港海外利益的認識。

他日重獲自由，盼能以一技之長，依法規貢獻社會經濟。

每天醒來，我都督促自己比昨日長進一點、多學一點。正如「三落三起」的精神，在那裡跌倒就在那裡爬起來，縱使身處屈膝之境，也要竭力挺直腰板，重新行走於正路。

這漫長的六年鐵窗歲月已是我一生中最深刻的教訓，徹底重塑了我的人生觀。我願坦然服刑，懇請法官閣下俯察本人在囚期間真誠反省，積極自修及力求向善之心，能予以大程度的寬大處理，給我一個在三十而立以後，可以有改過自新、回饋社會及報答家人的機會。

黃之鋒

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