五一首日蘭桂坊營業額按年升約三成　梁熙睇好後市9月插旗開酒吧

【五一黃金周／內地旅客／蘭桂坊／酒吧業】內地五一黃金周大批旅客訪港，蘭桂坊今日（2日）公布，4月第三周已有多間酒吧的預訂爆滿，昨日（5月1日）各店營業額按年升20%至30%，部份酒吧升幅達40%，營業額六位數，而今晚多間酒吧及餐廳繼續「爆場」，估計未來數日市道理想。



香港餐旅業協會主席、港中酒店集團主席梁熙，去年已收購毗鄰蘭桂坊的Ovolo奧華酒店，他對未來市道抱持樂觀態度，認為蘭桂坊能吸引國際旅客，加上中環消費力是亞洲最高之一的地區，因此正準備在酒店地舖開設上世紀20年代美國風格的酒吧，料最快今年9月開幕。



內地五一黃金周第二日晚上，蘭桂坊其中一間酒吧爆滿。（蘭桂坊提供相片）

蘭桂坊︰五一首日部份酒吧營業額按年升四成 營業額六位數

內地五一黃金周大批旅客湧至本港，蘭桂坊市場總監程德欣表示，黃金周首日各店營業額按年升20%至30%，部份酒吧升幅更達40%，營業額六位數，另外今年在宣傳方面投入更多準備功夫，例如提早在內地平台如抖音及大眾點評等，提供預約服務，因此4月第三周已有多間酒吧的預訂爆滿。

內地五一黃金周第二日晚上，蘭桂坊路上有不少港人及旅客。（蘭桂坊提供相片）

「港漂」及內地旅客增加 填補北上港人流失「空檔」

程德欣又指，無可否認部份港人趁假期北上消費，但受惠於「港漂」及內地旅客增加，過去兩晚蘭桂坊愈夜愈多人，深夜兩間KTV所有房間已滿，凌晨時份仍然人來人往，而今晚多間酒吧及餐廳繼續「爆場」，估計未來數日市道理想。

內地五一黃金周第二日晚上，蘭桂坊路上有不少港人及旅客。（蘭桂坊提供相片）

梁熙蘭桂坊酒店地舖開酒吧 採用美國「地下酒吧」風格

事實上，經歷新冠疫情低迷時期後，蘭桂坊正在復蘇。民建聯前立法會議員、香港餐旅業協會主席梁熙，同時是港中酒店集團主席，去年便收購毗鄰蘭桂坊的Ovolo奧華酒店，目前正進行翻新工程，其中酒店地舖將開設酒吧餐廳，將採用美國1920至1930年代禁酒令期間「地下酒吧」的風格，預計最快今年9月開張。

內地五一黃金周第二日晚上，蘭桂坊其中一間酒吧爆滿。（蘭桂坊提供相片）

內地五一黃金周第二日中午，蘭桂坊其中一間酒吧餐廳滿座。（蘭桂坊提供相片）

選址中環因消費力全亞洲最高 國際旅客數量多

梁熙對蘭桂坊前景抱持樂觀態度，因中環是亞洲消費力最高的地方之一，定價高於香港其他各區，其國際形象也吸引大批本地外籍人士及國際旅客，加上蘭桂坊盛行Bar hopping文化，即一晚跑幾間酒吧，形成獨特的生態圈，因此集團選址蘭桂坊開設酒吧。

民建聯前立法會議員、香港餐旅業協會主席梁熙，正準備在蘭桂坊一帶開設酒吧餐廳。（資料圖片）

梁熙︰酒吧及餐廳都不能過份依賴旅客

梁熙又指，今午回酒店巡視時，觀察到中環大館人頭湧湧，隔壁的蘭桂坊雖然尚未踏入高峰時段，已有不少內地旅客打卡留念。但他認為不論酒吧及餐廳，目標客群應是港人，不能過份依賴旅客，因如今旅遊模式改變，只有本地居民熱捧的店舖才能吸引旅客光顧。「𠵱家啲人比較精，如果間舖全部都係遊客，佢哋唔會想幫襯。」