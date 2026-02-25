財政預算案｜楊永杰盼新生嬰獎金加碼　梁文廣倡大灣區安老免稅額

新一份《財政預算案》今日（25日）公布，未有提及2萬元新生嬰兒獎勵金今年十月結束後會否延續。財政司司長陳茂波指屆時還有施政報告出爐，料將會檢視過去實施後整體效果再檢討。



九龍中立法會議員楊永杰指，去年本港出生率跌至歷史新低，認為政府在鼓勵生育「組合拳」有加碼的空間，包括研究推出累進式子女免稅額及新生嬰兒獎勵金，即是生得多免得多、獎得多，並且增設聘用外傭開支稅務扣除，以及推出兒童醫療券等，減輕育兒負擔，提高市民生育的意願。



立法會議員楊永杰。（周令知攝）

楊永杰與九龍西立法會議員梁文廣回應財政預算案。他們表示樂見政府接受建議提高多項免稅額及扣除上限，以及恢復過去各項社會保障金計劃出「雙糧」等措施，認為是回應社會的期望，與市民共享經濟成果。

九龍西梁文廣。（鄭子峰攝）

梁文廣歡迎提高長者住宿照顧開支的扣除上限，但政府近年鼓勵大灣區安老，未來將繼續支持「廣東院舍計劃」，他建議將相關扣稅額的適用範圍擴展至大灣區院舍，以進一步減輕家庭的養老負擔。

楊永杰（黃浩謙攝）

目前政府持續推行多項措施便利香港長者在大灣區內地城市養老，楊永杰建議增設大灣區父母安老免稅額，將受養人的居住條件延伸覆蓋至大灣區，並放寬「通常在香港居住」的準則，包括減少在港逗留日數、時間及訪港的頻密程度，鼓勵大灣區安老。

另一方面，楊永杰關注今次預算案提及未來五年政府將每年發行約一千六百億元至二千二百億元的債券，其中約一半用於為近年發出的短期債務再融資，「與期短期債務再融資，倒不如發長期債券，允許市民透過強積金投資政府債券，變做「永續債券」，政府短期內只需還息，不用還本，市民亦可獲得穩定的投資回報，創造雙贏局面。」

陳茂波宣讀新一份《財政預算案》歷時約2小時。（梁鵬威攝）

在房屋土地方面，預算案宣佈繼續暫停推售商業用地，梁文廣對此表示認同。目前甲級商廈空置率雖有回落，租金連升四個月，但相比疫情前低於5%的水平仍有距離。他認為應待空置率回落至少於10%後，才可審慎考慮推售商業用地。至於賣地計劃，政府宣佈未來一年將推售9幅住宅地，梁文廣認為是合理且平穩的做法，在目前樓價平穩向好的情況下，推售9幅住宅地有助確保住宅供應穩定，符合市場需要。

財政司司長陳茂波今日公布新一份財政預算案，並於下午見記者。（鄭子峰攝）

預算案提及連同「簡約公屋」，未來五年的總體公營房屋建屋量預計約為19萬6千個單位，較本屆政府上任時的五年期增加超過八成，梁文廣希望公營房屋供應能夠持續保持，保障市民的住屋環境，又期望政府善用科技，包括「BIM 系統化地基工程設計」方案、創新接合技術及組裝合成建築法，提速提效，確保公營房屋項目如期落成，將預算變成現實。此外，梁文廣留意到房屋局在預算中提到未來將繼續推行「樂建居」，期望政府能進一步推動私人力量參建資助出售房屋，以提高整體供應量。

此外，預算案預留40億元處理宏福苑災後安置，梁文廣表示目前安置方案並未涵蓋宏志閣居民，但指據他所接觸到的大部分宏志閣居民均希望加入方案，促請政府做好財務預算，一旦宏志閣加入安置方案，亦有充足資金應付收購業權事宜。