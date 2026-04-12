葉劉籲從政青年勿只望委任　寄語黨友勿再犯交通事件｜政・直說

選委會選舉、區議會選舉今明兩年先後舉行，新民黨上屆區議會選舉直選派出17人僅5人當選，港島全軍覆沒。見證選舉改制後重設委任區議員的葉劉淑儀，接受《香港01》節目《政・直說》專訪時說，直選「含金量」與別不同，惟近年遇到有意從政的年輕人問「點解我冇得做立法會議員」，亦有人只望獲委任做議員，寄語從政青年不要消極只想著崗位，要想想自己有何貢獻，是否願意接受直選洗禮。



新民黨今屆立法會減至三名立法會議員，正副主席都不再在議會，被問到會否考慮傚法經民聯增設議會內的黨魁，葉劉淑儀表示滿意三人表現，惟是否任命三人晉身黨領導層，則要視乎今屆表現再決定，笑言「起碼都唔好再有交通事件啦」。



葉劉淑儀擔任保安局局長期間，曾經蓄有一頭蓬鬆的中短髮。（香港電台節目截圖）

葉劉淑儀港英時代加入政府擔任政務官。

葉劉淑儀在史丹福大學與畢業論文導師Larry Diamon合照。（葉劉淑儀個人網頁）

葉劉籲從政「唔好淨係諗個位」 勿只望委任或選委界

從政路並不平坦的新民黨主席葉劉淑儀，港英時代加入政府擔任政務官，攀上保安局局長高位遇23條立法爭議下台，赴美深造再回歸創立新民黨，堅持出戰直選，至今屆退下立法會火線。

葉劉赴美深造再回歸創立新民黨。（資料圖片）

葉劉淑儀赴美深造再回歸創立新民黨。（馮巧欣攝）

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》主持潘耀昇專訪。（香港01）

葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪時表示，今年準備帶領新民黨準備2026年選委會選舉、2027年區議會選舉，形容黨內很多年輕人將前途交付給她，故要照顧他們出路，培養第二、第三梯隊，不過近年她有個觀察，令她要提醒年輕人「唔好淨係諗個位」。

要諗你有咩貢獻，有啲年輕人跟咗咁耐都話「點解我冇得做立法會議員呀」，咁你肯唔肯落區選先，個個都望委任或者望選委。 葉劉淑儀

2025年10月25日，葉劉淑儀領導的新民黨公布第八屆立法會參選名單。（夏家朗攝）

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01）

堅持直選「含金量」與別不同

葉劉淑儀表示，有些投身政界的人有一種心態，就是「區議會有委任議席最好，你推薦委任我啦咁樣」，堅持走直選多年的她坦言，直選「含金量」與別不同，無論區議會、立法會都需要直選議員，所以鼓勵年輕人「唔係淨系諗你要乜嘢位，而係你能夠作出咩貢獻」。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直講》專訪，與主持潘耀昇談及新民黨三議員誰較出色。（香港01）

2025年12月8日，新民黨召開立法會年結記者會，主席葉劉淑儀率黨員見記者。（羅國輝攝）

新民黨三議員誰較出色？ 葉劉未明言：滿意他們表現

新民黨今屆立法會議員由六變三，包括接棒葉劉港島西直選議席的陳家珮、連任選委界的何敬康以及新界東北的李梓敬。李梓敬較專注大埔沙田區務、何敬康關注交通及文體旅範疇、陳家珮則著重房屋、婦女、環保議題。

新民黨6名立法會議員葉劉淑儀、黎棟國、容海恩、陳家珮、何敬康、李梓敬。（葉劉IG）

被問到哪位後輩表現較出色，葉劉淑儀未有指明哪一位較欣賞，解釋三人只是出任立法會議員「一屆多啲」，新一屆議會才剛開始，滿意他們的表現，亦對他們各有所長感到高興，如李梓敬到日內瓦參與聯合國人權理事會會議發言，是反映新民黨是唯一維持對外交往、經常到各地解釋香港情況的政黨。

2025年12月8日，新民黨召開立法會年結記者會，圖為陳家珮及葉劉淑儀。（羅國輝攝）

葉劉寄語黨友勿再犯交通事件

新議會開局，新民黨正副主席主要領導層先後棄選沒留任議會，被問到暫時有沒有需要增加黨內副主席，優先考慮三名立法會議員，甚至仿傚主席棄選的經民聯增設黨魁崗位，葉劉淑儀坦言視乎表現，目前「唔鼓勵佢哋諗邊個做副主席啦」，亦有人表示不做中委，因為想要更多自由空間、發揮更多。

稍後啦，睇下佢哋本屆表現點，起碼都唔好再有交通意外啦。都要提佢哋，個個都揸車。 葉劉淑儀

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01）

10月25日，葉劉淑儀領導的新民黨公布第八屆立法會參選名單。（夏家朗攝）

議席六變三 政府尊重新民黨意見？

葉劉淑儀、黎棟國、容海恩三名資深議員離開立法會後，外界關注政府對議席減少的新民黨是否仍尊重其意見，葉劉淑儀表示相信政府尊重立法會意見，因行政長官表明十五五規劃要諮詢立法會，主席李慧琼亦已組成六個小組處理提交建議，形容很明顯政府重視立法會意見，「我諗政黨向行政長官提出建議，佢都唔會反對」。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》專訪。（鄭子峰攝）