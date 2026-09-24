「狗唔會因CCTV唔咬人」論遭議　鄧炳強：媒體或危國安者歪曲

保安局長鄧炳強早前回應元朗懷疑有人被狗襲擊後死亡的案件時，提到警方「銳眼計劃」閉路電視不能預防狗隻咬人，「狗隻唔會因為知道你裝咗CCTV而唔去咬人」 ，事後引起熱議。 立法會保安事務委員會今日（24日）舉行政策簡報會。保安局局長鄧炳強在會上重提有關言論，指事件正顯示有媒體或意圖危害國安的人，刻意歪曲其說法，選擇性引用個別幾句言論，呼籲市民要慎思明辯。



吳傑莊問如何應對「軟對抗」

會上，選委界議員吳傑莊指，「軟對抗」對社會有潛移默化的影響，問到保安局將如何應對。鄧炳強指，當局一直強調的四大風險，包括外部勢力、本地恐怖主義、外逃人士，其中最危險為「軟對抗」。他指軟對抗的方式為會用民生議題，看似與國安無關，但事實透過假新聞煽動對特區及中央政府的不信任，需要特別提防。

鄧炳強：要增強市民慎思明辯

鄧炳強指，為應對「軟對抗」當局會加強收集情報，有需要時採取執法行動，要做到有法必依、執法必嚴，違法必究，而自國安法立法以來，已拘捕逾400人，幾個重大案件亦已完成審結。他又指，當局有需要時亦要對假消息作出反駁，「對一啲軟對抗，假消息、一啲煽動性嘅言辭，我哋有責任走出嚟話畀香港市民聽」，要增強市民慎思明辯。

陳學鋒（直播截圖）

鄧炳強「狗唔會因CCTV唔咬人」論遭熱議

保安事務委員會副主席陳學鋒提到，鄧炳強早前在商台節目《在晴朗的一天出發》上指，即使裝設閉路電視，亦不能阻止狗咬人，「狗隻唔會因為知道你裝咗CCTV而唔去咬人」 ，有關言論在網上引起討論，形容有網民將其說法扭曲，相信裝設閉路電視有助杜絕狗主不負責任地放狗。

鄧炳強：有媒體或意圖危害國安的人 刻意歪曲其說法

鄧炳強指，事件正顯示有媒體或意圖危害國安的人，刻意歪曲其說法，選擇性引用個別幾句言論。他表示，當時的說法為指，「銳眼計劃」是用作防罪滅罪，故未有在相關地方裝設鏡頭，「防罪滅罪唔係放狗，咬人防止唔到，但係如果發生事情，（閉路電視）都可協助了解，而事實上自己亦有講」，同時亦表明會研究是否裝設。

「有啲人中意質一句半句，大家要慎思明辯」

他指，市民聽回其言論便會好清楚，「但有啲人中意質一句半句，大家要慎思明辯」，認為此為慎思明辯的例子。他補充，事後亦在事發路段加裝有熱能探測功能的閉路電視，亦有熱能探測功能，監測會否有狗隻出現。

選委界議員簡慧敏（立法會直播）

國安委制度完備 毋須設新制度

香港首個五年規劃提出，持續深化特區維護國家安全委員會依法支持配合國家安全事務顧問和駐港國安公署履行維護國家安全職責。選委界議員簡慧敏指維護國安為頭等大事，關注具體內容。鄧炳強指，國安委制度已完備，不是要設立新制度，只是希望透過以往幾年的經驗，思考國安委如何更好與駐港國安公署等中央機構融合，更好維護國家安全。

李梓敬（黃浩謙攝）

AI入侵及攻擊政府系統 鄧炳強：設多重把關

施政報告提到會建設「AI城市大腦」，首階段投資約2億元建立綜合城市管理系統，連結工務、環境及交通等部門數據。新民黨議員李梓敬指。近期海外大模型AI均出現各類事故，如入侵及攻擊政府系統，問到當局如何把關確保不會出現事故。

鄧炳強指出，「AI城市大腦」是使用成熟科技，在內地及海外城市都有採用，並非很前沿的技術，而且本港系統亦有關鍵基礎設施的保護。他又強調AI只是工具，最終都會由人審視AI建議是否可行，設多重把關。