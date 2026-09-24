鄧炳強「狗唔會因CCTV唔咬人」論遭議　今指控媒體或危國安者歪曲

保安局長鄧炳強早前回應元朗懷疑有人被狗襲擊後死亡的案件時，提到警方「銳眼計劃」閉路電視不能預防狗隻咬人，「狗隻唔會因為知道你裝咗CCTV而唔去咬人」 ，事後引起熱議。 立法會保安事務委員會今日（24日）舉行政策簡報會。保安局局長鄧炳強在會上重提有關言論，指事件正顯示有媒體或意圖危害國安的人，刻意歪曲其說法，選擇性引用個別幾句言論，呼籲市民要慎思明辯。



吳傑莊問如何應對「軟對抗」

會上，選委界議員吳傑莊指，「軟對抗」對社會有潛移默化的影響，問到保安局將如何應對。鄧炳強指，當局一直強調的四大風險，包括外部勢力、本地恐怖主義、外逃人士，其中最危險為「軟對抗」。他指軟對抗的方式為會用民生議題，看似與國安無關，但事實透過假新聞煽動對特區及中央政府的不信任，需要特別提防。

鄧炳強：要增強市民慎思明辯

鄧炳強指，為應對「軟對抗」當局會加強收集情報，有需要時採取執法行動，要做到有法必依、執法必嚴，違法必究，而自國安法立法以來，已拘捕逾400人，幾個重大案件亦已完成審結。他又指，當局有需要時亦要對假消息作出反駁，「對一啲軟對抗，假消息、一啲煽動性嘅言辭，我哋有責任走出嚟話畀香港市民聽」，要增強市民慎思明辯。

陳學鋒（直播截圖）

鄧炳強「狗唔會因CCTV唔咬人」論遭熱議

保安事務委員會副主席陳學鋒提到，鄧炳強早前在商台節目《在晴朗的一天出發》上指，即使裝設閉路電視，亦不能阻止狗咬人，「狗隻唔會因為知道你裝咗CCTV而唔去咬人」 ，有關言論在網上引起討論，形容有網民將其說法扭曲，相信裝設閉路電視有助杜絕狗主不負責任地放狗。

鄧炳強：有媒體或意圖危害國安的人 刻意歪曲其說法

鄧炳強指，事件正顯示有媒體或意圖危害國安的人，刻意歪曲其說法，選擇性引用個別幾句言論。他表示，當時的說法為指，「銳眼計劃」是用作防罪滅罪，故未有在相關地方裝設鏡頭，「防罪滅罪唔係放狗，咬人防止唔到，但係如果發生事情，（閉路電視）都可協助了解，而事實上自己亦有講」，同時亦表明會研究是否裝設。

「有啲人中意質一句半句，大家要慎思明辯」

他指，市民聽回其言論便會好清楚，「但有啲人中意質一句半句，大家要慎思明辯」，認為此為慎思明辯的例子。他補充，事後亦在事發路段加裝有熱能探測功能的閉路電視，亦有熱能探測功能，監測會否有狗隻出現。