新體育專員官宣由政務官續掌　蔡健斌下屬文體旅局莊敏婷接棒

《香港01》9月1日率先報道，兩名資深政務官莫君虞、蔡健斌調任專責處理宏福苑火災行政問責。一個月後的今天（5日）蔡健斌已離開體育專員崗位，政府電話簿更新接任專員的人選，如《香港01》早前報道，交棒予蔡健斌的下屬、原文體旅局首席助理秘書長莊敏婷。



宏福苑（鄧倩螢攝）

宏福火行政問責支援組本月埋班 調查失職寫報告交特首

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會，本月底將向行政長官李家超提交報告，釐清事實及責任。《香港01》上月獨家報道，保安局前副秘書長莫君虞、體育專員蔡健斌兩名資深政務官，已被部署專責為行政問責做前期工夫。據了解，委員會最快本月中下旬向特首交報告，可能是十月第三、四星期。

《香港01》昨日（4日）報道，綜合官場最新消息，莫蔡兩人將成為公務員敘用委員會轄下調查小組的「支援人員」，這一組人將協助調查及寫報告交特首或司局長跟進，除了有首長級政務官，亦有非公務員條款聘用的政府僱員組成，直至完成調查解散。若獨立委員會的調查結果指名某人要負責，便可直接進入紀律程序。宏福火行政問責支援組本月「齊腳」，離開保安局的莫君虞已「落水」，蔡健斌今日（5日）調到新崗位。

FIFA東盟盃，香港隊在啟德主場館以2：0擊敗柬埔寨。羅淑佩與蔡健斌擊掌。（羅淑佩FB）

接任體育專員的莊敏婷有觀看港隊的賽事。（羅淑佩FB）

體育專員接班人由政務官續掌 蔡健斌下屬莊敏婷接棒

蔡健斌2024年接替請辭的前運動員黃德森出任體育專員，都是由文體旅局首席助理秘書長崗位調任。蔡離開崗位後，如《香港01》上月報道，新體育專員由文體旅局首席助理秘書長莊敏婷接棒，換言之續由政務官出任。政府電話簿今日（5日）已更新體育專員資料。

政府電話簿今日（5日）已更新體育專員莊敏婷資料。

莊敏婷。（資料圖片）

莊敏婷本身是政府體育委員會的秘書，業界猛人霍震霆、吳守基、霍啟山、鄧竟成都是委員。曾與莊敏婷交手的人表示她熟悉體育總會，以及「M」品牌申請流程。一般而言，頒授「M」品牌的大型體育活動事務委員會委員作出審批決定前，都會參考官員對申請公司背景的審查簡報，可說是把關的一員。畢竟球王美斯失場事件後，社會對公帑資助關注增加，當局亦收緊要求。目前，國際七人欖球賽、香港足球盛會等啟德體育園舉行的盛事，都獲「M」品牌資助。

早前蔡健斌仍是香港體育學院董事，莊敏婷是候補董事。(體育學院網站)

2025年7月8日，時任運輸及物流局首席助理秘書長莊敏婷出席立法會經濟發展事務委員會會議。（立法會直播）

不論是公開招聘還是政務官續任，社會都期待體育專員繼續肩負推動和落實政府的五大體育發展政策目標，包括普及化、精英化、盛事化，提高專業水平，以及推動本港體育事業向產業化方向發展。