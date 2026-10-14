巴士加價｜九巴申請加價16%　城巴叫價17.7%　嶼巴要求加價9.8%

三間專營巴士公司申請加價，其中九巴申請加價16%、龍運8.1%、城巴叫價加17.7%、嶼巴要求加價9.8%。加價申請在今年4月提出，當時中東局勢緊張，導致油價上升。



運輸及物流局局長陳美寶被問到專營巴士申請加幅或對市民構成負擔，政府壓價空間是否有限，她表示政府重視公司服務的可靠性和財務可持續性，同時重視市民的可負擔能力，強調會做好把關，詳細和審慎檢視一籃子因素，特別是專營巴士的營運情況，包括成本和收入預測、長遠財務發展、以致對市民的影響。



專營巴士乘客人次增長 惟未及疫情前水平

運輸及物流局向立法會交通事務委員會提交文件，披露專營巴士2024年及2025年平均每日錄得超過370萬乘客人次，較2023年的約367萬人次稍有增長，但仍然未回復至疫情前水平，並低於2010至2019年的平均每日乘客人次約392萬。當局認為反映專營巴士行業面對其他公共交通工具的競爭，而乘客出行習慣的亦有結構性改變等。

前年三間巴士公司獲批加價4.3%至7.5%

2024年三間專營巴士公司曾向運輸署申請加價，其中九巴要求加幅達6.5%、城巴9.5%、新大嶼山巴士6.5%。行政長官會同行政會議最終批准九巴加價4.3%、城巴7.5%、嶼巴6.5%。

九巴1.74億元隧道費基金紓緩加幅 料2028年第一季用罄

近年處理加價申請時，都動用「專營巴士豁免隧道費基金」紓緩加幅。截止2026年6月，九巴的基金結餘有1.74億元，預計2028年第一季用罄；龍運巴士基金結餘有約429萬元；城巴(市區及新界) 專營權因應過去加價用罄基金；城巴(機場及北大嶼山) 專營權基金結餘有約2356萬元，餘額較多的原因是有關專營權沒有申請加價 ；嶼巴基金結餘1.83萬元。

三間巴士公司料上半年收入按年跌

當局表示，營辦商的經營環境預期將繼續面對挑戰，例如來自其他公共交通工具的競爭、持續上升的營運成本和工資成本、因燃油供應鏈受影響導致油價持續高企等。此外，營辦商為提升服務質素，亦須持續作出長遠資本投資，例如引入新能源巴士和相關配套設施。營辦商有需要進一步提升其財務狀況及長遠的財務可持性，以繼續提供適當而有效率的巴士服務。

三間巴士公司料上半年收入按年跌

三間巴士公司料上半年收入按年跌

其中，九巴2026年財政年度稅後收入料較2025年同期跌約55% ，城巴 (市區及新界)較2025年同期跌約52%，龍運跌約31%，嶼巴較2025-26年度跌約129% 。

中東戰事致油價急升 當局料續維持較高水平

當局指，三間巴士公司過去一次或兩次加價前處於虧損，財務表現不如理想。加價後，財務表現逐漸改善。至於龍運方面，其業績在2023年6月18日加價後開始好轉，加上受惠於頻繁的跨境活動及東涌新市鎮擴展計劃帶來的人口增長，乘客人數有上升趨勢。

鑑於今年中東地區發生戰事，車用柴油牌價過去幾個月急升，當局形容對使用柴油為主的營辦商造成額外負擔，並構成重大財政壓力及營運困難。綜合四家營辦商的資料，2026年3月採購燃料的價格較同年1月急升約 75% 至 134%，令他們 3 月的燃油開支較 1 月上升約 85%至132%。受高油價影響，各專營權在 2026 年首三個月的稅後盈利，普遍較2025年同期下跌兩至三成。

2026年8月，油價維持在高水平，較同年1月大幅增加接近一倍。當局指在中東地區戰事走勢未明的情況下，預計油價或會繼續維持在較高水平，持續影響各專營權的財務狀況。政府在考慮加價申請時，會整全考慮營辦商的營運成本等各項因素，包括油價作為經營成本的一部份。如日後油價變動，相關因素會在日後的加價申請中被充分考慮。