皇崗口岸｜限兩地牌解塞車？　何敬康質疑本末倒置礙灣區融合

港深唯一24小時通關的新皇崗口岸上周末深夜大塞車。實政圓桌召集人田北辰建議，政府與深圳商討，減少新皇崗口岸的「兩地牌」數量，並限制深圳灣及蓮塘的「兩地牌」不得使用新皇崗口岸，從源頭減少車流量，以舒緩問題。



新民黨選委界議員何敬康昨日（30日）不點名批評田北辰的建議，質疑為本末倒置。他指，「兩地牌」本意為方便經常往來兩地的商務及公務人士，在粵港澳大灣區建設的大格局下，加強兩地人員往來便利是既定方向，然而有關建議與政策原意背道而馳，治理口岸擠塞的關鍵絕非懲罰合法兩地牌車主的使用權益。



實政圓桌田北辰。（田北辰Facebook）

田北辰促與深圳商討 減少新皇崗口岸「兩地牌」數量

對於上周未新皇崗塞爆，有通宵跨境巴站頭大排長龍，凌晨一時多仍見進入口岸的車龍。政府內部認為，問題出在過關的跨境「兩地牌」私家車太多，故要嚴厲打擊「跨境白牌車」。

田北辰早前表示，過往「兩地牌」審批嚴謹，須要有特定商務需要，抑或為政界人物，甚或有重大投資，需要經常頻密往返兩地，才會批出。然而，近年只要出錢找中介，指定哪一個口岸，幾乎都可以買到「兩地牌」，使「兩地牌」變成「投資」，用作「白牌車」。

他認為要從源頭堵截皇崗塞車問題，建議政府與深圳商討，減少新皇崗口岸的「兩地牌」數量，並限制深圳灣及蓮塘的「兩地牌」不得使用新皇崗口岸，從源頭減少車流量才是正途。

立法會議員何敬康。（直播截圖）

何敬康倡嚴厲打擊白牌車 而非限制兩地牌車主使用

何敬康昨在社交平台撰文，不點名批評田北辰的建議。他質疑其建議為本末倒置，稱「兩地牌」本意為方便經常往來兩地的商務及公務人士，在粵港澳大灣區建設的大格局下，加強兩地人員往來便利是既定方向，然而有關建議與政策原意背道而馳。

何敬康承認，近年有部分兩地牌車被改為非法跨境白牌車營運，新皇崗及其他口岸，如深圳灣的擠塞，確與跨境白牌車數量大幅增加有關。不過，他認為處理口岸擠塞的關鍵，絕非懲罰合法兩地牌車主的使用權益，而是應加大執法力度，嚴厲打擊日益猖獗的非法跨境白牌車。他相信，若能有效禁絕黑工駕駛的非法白牌車，口岸不同時段擠塞情況可迎來明顯改善，而非單純限制大部分守法車主的正常使用。