范鴻齡澄清醫護人手無過剩　未來續增聘　否認醫管局「肥上瘦下」

撰文：林遠航
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醫管局早前公布員工成本按年增5%，其中5名最高薪行政人員開支佔超過3,000萬元。醫管局主席范鴻齡今日（26日）否認當局「肥上瘦下」，強調高層薪金制定有嚴謹機制，又指行政總裁要負責的工作甚多，將與其他公營機構比較，其薪酬「其實唔係高」。

另外，坊間有討論指醫管局的醫護人手過剩，他澄清醫管局未來對醫護需求仍然大，多間醫院搬遷或重建後病床數目都有上升，醫管局未來必定會繼續增聘醫護人員。

醫管局今日舉行大會，主席范鴻齡及行政總裁李夏茵會後見記者。（林子慰攝）

范鴻齡否認醫管局「肥上瘦下」　指CEO薪酬與公營機構相比「唔係高」

醫管局今日舉行大會，主席范鴻齡會後見記者時指，不同意醫管局「肥上瘦下」之說，稱醫管局高層薪酬的制定有嚴謹機制，相關機制在30多年前醫管局成立之時已存在，「唔係𠵱家先訂立」。范鴻齡又強調，醫管局職員能否加薪是要參考公務員的薪酬調整結果，去年已跟隨政府凍薪，「唔係我哋鍾意加就可以亂咁加」。

范鴻齡又特別提到行政總裁的薪金是經過政府審批，若考慮該職位需要管理40多間醫院、逾9萬個員工，以及全機構每年逾2,000萬的看診人次，其薪酬與其他公營機構相比，「其實唔係高」。

醫管局2024／25年度的年報則顯示，時任港島西聯網總監李德麗的薪酬由對上年度的554.2萬元增至636.6萬元，即加薪逾82萬元，增幅近15%。醫管局行政總裁李夏茵指，李德麗早前退休，所支付薪酬包括未清放的假期。至於她回巢出任合併後的香港島醫院聯網總監，李夏茵透露其酬金未有因此而增加。

醫管局主席范鴻齡指，醫管局醫護人手處於穩定。（資料圖片／梁鵬威攝）

范鴻齡澄清無出現醫護人手過剩　未來會繼續增聘

另外，醫管局整體人手方面，范鴻齡稱處於穩定，截至今年2月底，醫生流失率為4.5%，較去年全期5%有所下降。過去12個月，醫管局聘請了710位全職醫生，同期412名醫生離職，即淨增長298名醫生，現時有7,435全職醫生。護士方面，截至今年2月底，流失率為5.9%，較去年同期7.2%跌1.3%。過去12個月，醫管局聘請了3,109全職護士，期內1,711人離職，淨增長1398人，現時有30,293全職護士。

范鴻齡又指，留意到社交媒體有討論指醫管局的醫護人手過剩，他澄清醫管局未來對醫護需求仍然大，多間醫院搬遷或重建後病床數目都有上升，醫管局未來必定會繼續增聘醫護人員。

醫護人員實習安排方面，范鴻齡指醫管局一直以培訓醫護專業人才為優先工作範疇，並一直致力與本地大學及專上院校合作，每年均會提供足夠名額予所有本地大學醫科畢業生實習。在護理人員方面，醫管局護士學校每年自行培訓300名註冊護士學生及100名登記護士學生，並在2025／26年度為本地大學及大專院校護理學學生提供逾10,000人次的實習名額，協助他們在畢業前累積所需臨床經驗。

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