香港特別行政區政府與粵港澳大灣區內地城市，以及北京、上海、重慶、武漢和杭州合辦「公務員交流計劃」，新一批共30名內地公務員將由今日（11月23日）起在特區政府相關部門展開為期四周至三個月的交流。公務員事務局局長楊何蓓茵今日出席為內地赴港交流人員而設的啟導課程開班儀式，並與交流人員會面。



特區政府與粵港澳大灣區內地城市，以及北京、上海、重慶、武漢和杭州合辦「公務員交流計劃」，新一批共30名內地公務員將由11月23日起在特區政府相關部門展開為期四周至三個月的交流。公務員事務局局長楊何蓓茵（第一排中）及公務員學院院長郭蔭庶（第一排右五）與參與交流的內地公務員等合照。（政府新聞處）

楊何蓓茵：公務員必須時刻以市民利益為優先考慮

楊何蓓茵在致辭時感謝國務院港澳事務辦公室和各參與城市一直以來對交流計劃的支持。她表示，公務員是政府推動和執行政策的核心骨幹，其表現直接影響市民對政府的信心和評價，故必須時刻以市民利益為優先考慮，以實際工作成效回應社會期望。

特區政府與粵港澳大灣區內地城市，以及北京、上海、重慶、武漢和杭州合辦「公務員交流計劃」，新一批共30名內地公務員將由11月23日起在特區政府相關部門展開為期四周至三個月的交流。公務員事務局局長楊何蓓茵出席為內地赴港交流人員而設的啟導課程開班儀式，並在儀式上致辭。（政府新聞處）

她指出，今年9月公布的《香港第一個五年規劃》與《施政報告》均提出強化公務員制度體系，提升公共治理能力。通過「公務員交流計劃」，內地與香港公務員可暫駐對方政府機構，親身了解暫駐城市政府的公共行政理念和運作模式，並將成功經驗學以致用，共同深化以人民為中心、重視績效的文化。交流計劃亦啟發香港公務員思考如何利用香港的獨特優勢，加強與內地的多領域合作，更好地融入和服務國家發展大局。

參與交流的內地公務員來自京滬渝漢杭深穗

參與交流的30名內地公務員分別來自北京、上海、重慶、武漢、杭州、深圳及廣州，主要屬處長級官員，當中來自深圳及廣州共10名人員，其餘五個城市各四名。他們先在公務員學院參加為期一周的啟導課程，之後將分別獲安排到特區政府的律政司、衞生署、數字政策辦公室、環境保護署、創新科技署、投資推廣署、規劃署、工業貿易署和香港金融管理局，與香港公務員進行深入交流。

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在港澳辦協調下，公務員事務局自2002年開始與內地省市合辦「公務員交流計劃」，讓雙方公務員暫駐對方機構交流，加深認識對方的體制、法規、政策及運作情況等，並加強彼此合作和溝通，同時親身體驗暫駐城市的最新發展。至今，已有逾650名內地和香港公務員參與計劃。

公務員學院院長郭蔭庶亦出席了今天的開班儀式。