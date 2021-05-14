黃馮律師行遭接管｜逾400苦主冀取回逾億凍結款項　促律師會處理

政情
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去年底，黃馮律師行因涉違《律師帳目規則》及有前文員涉不誠實挪用客戶款項，被香港律師會介入接管，業務即時結束，所有戶口及客戶資金被凍結，至少牽涉400名苦主，涉款逾億元。

民建聯副主席、立法會議員張國鈞今（14日）聯同數名苦主召開記者會，黃馮律師行苦主May（化名）表示，被凍結的580萬港元為夫婦二人畢生積蓄，在物業交易前數天，才得知黃馮律師行被凍結，由於法律問題，當時須繼續完成交易，時間倉促之下，只能向私人公司及家人借貸。現時每月供樓支出由原來的1.3萬元，急增至9萬元，完全超出預算，她擔心無力承擔債務，要求律師行儘快發還凍結資金。

苦主召集人促政府公布申索進度　交代接管當日客戶帳目總結餘

May批評律師行的做法欠缺透明度，至今亦未有任何消息透露發還款項的期限，又質疑「乜法律唔係保障市民？」，現時情況為公司有員工違法，卻要客戶承擔後果。May透露，受事件影響，現時的債務高達800多萬元，一年額外支出過百萬，要求律師行盡快發還凍結資金。

黃馮律師行苦主召集人Iris指，早前有契約文件存放在黃馮律師樓，花費一段時間才能取回，所幸的是沒有金錢上的拖欠。她認為律師會及中介應對事件負責，質疑為何要客人要承擔律師會監管不力的後果。Iris表示，事件牽涉400多名苦主，並已向律師會提出申索要求取回款項，申索期本月底屆滿，她要求政府部門公布申索進度，以及交代律師行接管黃馮律師行當日，客戶帳目的總結餘。

張國鈞指，高等法院早前已表明，願意配合律師會靈活處理申索，要求律師會盡快向高等法院提出處理方法，他又認為現時律師會及政府做法過於官僚，應考慮改革制度，避免再有同類事件。

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