答問會｜林鄭：過去很多「趕客」行為　冀改變內地人對港負面形象

本港零售及旅遊業大受疫情之下無法通關所影響，自由黨零售界立法會議員邵家輝今日（15日）在行政長官答問會，問特首林鄭月娥會否考慮向中央爭取，將國內人士日後來港消費的免稅額由目前的每年5,000元增加至每年10萬元。
林鄭回應指，她有信心及動力向中央爭取對港更大支持，但強調中央亦有其考慮，而且本港過去有不少「趕客」行為，對部分內地旅客及到港商業活動人士帶來負面感受，未來港府會進行更多形象工程，希望通關後內地旅客更樂意來港。
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將有更多「形象工程」
邵家輝表示，本港零售業有三分一生意來自海外，當中八成來自內地。他舉例指，內地政府在海南島讓國內人士在當地每年有10萬元免稅額消費，令其零售業生意持續上升，惟國內人士到港消費只有5,000元免稅額，故希望林鄭能向中央政府反映，把國內人士到港免稅額提升至每年10萬元，相信待旅遊業開關後，旅遊業和零售業的恢復會更好。
林鄭回應提問指，隨著香港實施《港區國安法》及通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，她有更大信心和動力要求中央政府給香港更大支持，承諾「可爭取的措施，會盡力爭取」，但她亦指中央政府有自己考慮，她會向其他部委提出具體措施。
林鄭又指，香港過去有很多「趕客」行為，為內地旅客及到港進行商業活動人士帶來負面感受，所以港府會進行更多形象工程，包括在內地5個經貿辦，希望減少內地人士對香港的負面印象。她期望有關工作能改善香港形象，令有關人士在恢復通關後更樂意來港。
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