通關｜林鄭月娥：已多次向內地官員反映　「佢哋都覺得我好煩」

特首林鄭月娥較早前向傳媒表示，已向中央提交報告，希望能爭取逐步有序地開放與內地的關口。林鄭今日（15日）出席立法會行政長官答問會期間，再次被問到粵港澳通關問題時，表示已多次向中央及粵方官員反映通關訴求，笑言：「佢哋都覺得我好煩」，又指自己對此比議員更心急，但前提也是提高疫苗接種率、外防輸入做得好。



回應李慧琼：可能我更加比你心急

民建聯主席李慧琼問到，民建聯議員近月多次問到粵港澳通關問題，至今都未有眉目，因此要再問進展到底如何、與中央溝通的最新情況、有沒有時間表和路線圖等。

林鄭月娥表示，對於市民、商界的訴求相當清楚，「每次有機會見到中央官員、廣東省領導時我都會提，佢哋都覺得我好煩」。不過她指，這類人員往來措施是雙向的，要彼此都覺得對方適合才可推展，過往一見有條件，也會就通關問題提交報告，去年也一度出現與廣東省通關的初步方案，但因第4波疫情而擱置。

林鄭指，今日的情況比起去年「更加有條件」，但認為未來仍有兩大方面要處理好，其一是疫苗接種率，因40%人口已打第一針，仍然不是一個「很有利的條件」，要到起碼70%接種率，條件才會多一點；此外，外防輸入要繼續做好，正如大家所見，內地一有本地個案出現，地方政府就如「行軍打仗」，極嚴厲地加緊抗疫，她亦相信世上沒有一個地方政府，會只在自己的地方加強防疫，卻對其他有風險地區放軟手腳。

她又指，希望市民和商界諒解，如果開放太多旅遊通道、免檢安排等，就會削弱與內地談通關的條件，形容對於通關「我同李議員嗰種心急係一樣嘅，可能更加比你心急」，但心急也需要條件才可做到。

與粵方「無就通關達成任何承諾」

實政圓桌田北辰提到，港府在內防擴散上可說「無100分都有99.5分」，但外防輸入上仍有很多地方未做足，例如已接種疫苗人士在接受檢測時，檢疫時間可由21天縮至14天，連抗體也不用驗，嚴謹程度和廣東省相差很遠，隨時走漏「假陰性」，質疑如此做法對於通關條件有所影響。他問到，向中央提交通關報告，有沒有得到中央支持。

林鄭回應指，防疫之下的人員往來是中央層面政策，中央也包括不同部委，特區政府既有和廣東省政府商討，也有和中央商討。她指，站在中央立場當然希望香港防疫措施與內地保持一致，但這點現實上很難完全做到，中央也會理解，因香港「沒有一些制度上的優勢」，很難一發現個案即時整個小區封鎖、提供完整生活配套等，但都已盡可能接軌。

林鄭表示，現時所得到的訊息也不是要求香港和內地防疫措施「百分百一致」才可談通關，但要經過一些過程，例如現時已有的大量檢測能力、檢疫單位等。外防輸入方面，未必完全跟到內地的一套，但強調會嚴防患者走入社區、萬一走入社區也能即時制止爆發。她表示，會繼續循此方向與廣東省、深圳市商量。

田北辰追問，特首所指是否意味廣東省方面已知悉現時港方外防輸入的措施，只要一獲中央「祝福」便能實行。林鄭月娥否認，指現階段與廣東省並無通關作任何承諾，當日曾經討論但最終因第四波疫情而不能實行的計劃已經「冇咗」，需要重新再作商討。她指，此討論不會停留在粵港兩地的層面，一定要有中央指導和指示才可進行。