被問是否想「親自延續」施政　林鄭月娥：唔使兜彎問，我唔會答

來年特首選戰，現任特首林鄭月娥連任「行情」如何現時仍然是政界焦點。林鄭今日（15日）出席立法會行政長官答問會期間，被經民聯議員、行會成員林健鋒問到會否希望「親自延續」今屆政府的施政。林鄭笑稱：「唔使兜個彎問我唔會答嘅問題。」



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林鄭：香港沒有政黨政治 有條件、有底子看得長遠

經民聯林健鋒指，香港目前的疫情狀況稍有好轉，商界期望特首幫忙爭取在8月或之前通關，問特首有哪些具體項目希望在餘下一年任期內「趕尾班車」完成。他又提到，政屆政府有部分項目需要延續到下屆政府，問林鄭月娥會否希望「親自延續」。林鄭回答時笑指：「林議員唔使兜個彎問我唔會答嘅問題。」說法引起哄堂大笑。

林鄭指，任内提出900多項政策大部分已完成，只有少部分滯後，一些項目如三隧分流因大眾反對的無法完成，但不會因此感到灰心。她認為「一國兩制」重回正軌後，政治安全有保障，不用擔心政權「被推翻」，特別在土地及經濟發展上，香港政府施政有條件、有底子看得更長遠，因不像一些國家般有政黨政治，政策方向隨時幾年一大變。她表示香港「近水樓台」，能夠與粵港澳大灣區其他城市積極合作，希望能創造豐富年輕人人生的機會。

經民聯議員、行會成員林健鋒問到林鄭會否希望「親自延續」今屆政府的施政。（鄭子峰攝）

林鄭稱教育「有所缺失」 國民身份認同須急起直追

林健鋒其後追問未來政府在教育方面工作，林鄭承認特區政府回歸以來在教育上「有所缺失」，特別提到在國民身份認同部分要「急起直追」。但她認為近年這方面已經有所突破，包括規定中國歷史科為初中必修科目、以公民與社會發展科取代通識科、提高辦學團體的管治等。她表示，未來將繼續積極完善教育制度，期望下一代有國家觀念、香港情懷和國際視野，並對香港有承擔。

在開場發言中，林鄭又提到本屆政府五年任期內建造了9萬多個公營房屋單位，較上屆政府的五年任期、建造了6.68萬個公營房屋單位，數量多近一半，似是暗指自身房屋政績，比起另一盛傳人選、前特首梁振英來得好。

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