北部都會區成本一萬億？　林鄭稱未計過：必賺生意　不夠錢可發債

新一份《施政報告》今日（6日）出爐，北部都會區規劃、政府架構重組等政策成為焦點。特首林鄭月娥傍晚出席電視論壇節目，提到自己對劏房的感受，稱有些劏房「其實很大」。



【19:45】林鄭月娥民意評分大跌，她指同行是雙方的，但「一國兩制」無法妥協，如果有人要脅迫中央或港府要做一些政治改變，就唯有分道揚鑣，又指自己不是看民意做事的人。林鄭強調「一國兩制」和涉及國家利益的問題是不容妥協，因此不能說市民不喜歡就做或不做某些事。

林鄭4年前曾表示對於年輕人「不甘心、不放棄、不捨得」，她今日指要依法辦事，自己亦曾經努力過，去年《施政報告》指如有犯輕微罪行的青年人可簽保守行為，但採用此方法的數字不多，認為是傳媒、社交媒體迷惑青年人令他們不認錯。

今次《施政報告》有不少跨屆措施，例如重組政府架構，林鄭說現時不知道下一屆行政長官，因此無法將重組架構措施套用到下一屆，現時只是做好建議，由下屆政府決定是否採納。

至於其他政策則有延續性，是面對全社會的政策，任何政府都不應該輕易推翻，而自己推翻上屆政府郊野公園地建屋的計劃，因可以先看綠化帶建屋的可能性。

她強調自己首兩年任期的《施政報告》都通過致謝動議，她稱2019年有力量影響香港甚至以香港為棋子影響中國，因此唯有緊靠國家，維護國家安全。

指一國兩制下有好機遇 反問為何捨得離開香港

【19:30】《無綫新聞》記者關注移民議題，問及林鄭月娥認為這份《施政報告》措施是否足夠響亮，能令移民人士回心轉意。林鄭月娥指，移民是個人選擇及自由，自己會以平常心面對，不會阻止港人離開，亦不會刻意吸引港人回流。

她說，今份《施政報告》勾劃未來，香港經濟發展、居住環境等各方面將愈來愈好，「如果對香港有感情，又覺得自己係中國人，係『一國兩制』下有咁好機遇，點會捨得離開香港呢？」

▼特首林鄭月娥施政報告2021重點▼



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中聯辦探基層 林鄭稱支持：最後解決都係特區政府

《有線新聞》記者問到，中聯辦近日頻頻落區視察劏房，是否中央認為港府無力解決房屋問題，又質問林鄭是否對不起劏房居民。林鄭稱，房屋問題非一屆政府造成，也非一屆政府能夠處理，又提到上屆政府排斥過渡性房屋，認為有地應用作興建永久性房屋，而今屆運輸及房屋局局長陳帆很努力推動，已達成1.5萬個單位的目標，接下來希望能達至2萬個。

她說，每當看到劏房居民遷至過渡性房屋，重燃人生希望，給予他們很大動力推動過渡性房屋。她續指，支持中聯辦探訪劏房戶，因為他們要了解香港情況並傳達中央關懷，「但最終將問題化為解決方案，去幫助市民，都係香港特別行政區政府。」

【19:15】被問到「北部都會區」發展所需成本，林鄭月娥表示，開發土地是極高回報的投資，正如「明日大嶼」一樣，但要注意現金流。她認為兩地工程亦可以以發債來支持前期投入，強調「一造出有地就賺錢」。她指有測量師估計，出售物業必定會賺錢，但表示未計過開發所需資金。

林鄭強調歷史上開拓土地必定賺錢，亦可提供更多就業和住房，指任何負責任政府都應該要發展。至於過往新界收地有不少爭議，林鄭月娥說，近年已有人性化措施如增加賠償額，亦有在同區先興建安置屋邨，因此近年收地已經順利得多。

2049「告別劏房」？ 林鄭：有後生仔想住

港澳辦主任夏寶龍早前說，希望2049年之前香港可「告別劏房，林鄭說不會用這些形容詞，指每個人住甚麼單位是個人選擇，又說參觀過一些劏房「其實很大」，「有後生仔想住」。

她說，北部都市區等項目落成日期比2047年更早落成，預計會提供100多萬伙，又強調這個估計還未計市區重建等私人提供單位。林鄭說，不是要解決一項居住形式，而是要解決居住環境惡劣的問題。假設每人居住面積要增加10%，每人佔公共空間亦有增加，因此「2030+」報告會顯示香港欠缺3,000公頃土地，但強調「已經搵齊晒」。

【19:00】《無綫新聞》記者問到有甚麼誘因促使專業服務業人士轉移到北部都會區發展,林鄭月娥說，北部都會區鄰近前海和深圳，「近水樓台先得月」，相信可吸引專業服務業人士，為專業服務業發展帶來契機。

《無綫新聞》記者追問近年香港人口減少，政府預測北部都會區落成後香港人口有多少，北部都會區能否配合人口需要，林鄭月娥指，目前人口約為740多萬，香港沒有硬性人口增長政策，政府預測人口增長往往過高，因生育率不如預期，坦言不容易改變人口結構，但可以透過吸納海內外人才，減慢人口老化。

《有線新聞》記者問及如何就北部都會區凝聚共識，林鄭月娥說，土地發展需時，例如她2007年擔任發展局局長時推出古洞方案，至今日才開始賣地，但她不希望日後以此速度發展。她稱，以往立法會內外較多爭拗，目前政治氣氛有改善，可加快進度，相信只要社會有需要，任何一屆政府也會推行北部都會區規劃。