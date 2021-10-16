國殤之柱︱孖士打退出據報由總部拍板　梁振英轟歐美施壓籲抵制

港大為「國殤之柱」劃下遷離死線已過三天，校方未有採取行動，但事件持續發酵，創作「國殤之柱」的丹麥雕塑家高志活介入事件，表明雕塑由他所有，願意親自來港拆卸。他昨日轉發丹麥外長聲明，聲明中指丹麥已就事件向北京表達關注，表明香港人同樣享有藝術及言論自由等基本人權。



事件引起國際媒體關注，近卅個非政府組織、及外國政界向外資律師行孖士打施壓，孖士打證實不再代表香港大學處理「國殤之柱」事宜，並拒絕進一步評論。全國政協副主席梁振英今日（16日）批評，孖士打是「在美國人的政治壓力下跪低」，以政治凌駕法律專業，呼籲大學及中資客戶抵制孖士打。



據報不代表港大由孖士打美國拍板

「國殤之柱」風波，由孖士打代表港大向支聯會發信開始，信中向支聯會劃下6天限期，若不移走雕塑將視作放棄，港大將在合適時間，以合適方法處置雕塑。其後高志活介入、國際輿論及美國政界紛紛關注，孖士打一度以處理「房地產事宜」回應事件。

據眾新聞報道，孖士打內部盛傳，事件已提升到孖士打全球管理委員會層次，今次退出爭議的決定由最高層拍板，美國多個合夥人都表達關注，近日對外回應亦是由美國辦公室直接處理。

全國政協副主席梁振英。（資料圖片）

梁振英：孖士打遭美英操控

梁振英在社交網站發文，批評「孖士打律師行由外國勢力操控，被政治干預，今後，我們就和他們講政治。」他認為國殤之柱一事「被針對中國的美西國家政治炒作」，認為孖士打作為植根香港的老牌律師樓，是在美國人的政治壓力下丟棄港大，質疑孖士打被美英操控，反問應如何看待其專業可靠性，以及在香港和內地的業務，「國企和民企還能繼續相信這家律師樓嗎？」

梁指孖士打現時的全球主席是美國人，全球管理合夥人則是英國人，呼籲中資機構、資助大學、「所有講尊嚴的中國客戶馬上和孖士打割席。」