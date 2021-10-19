林鄭骨折︱醫生：手肘骨折病人簽名難「揮灑自如」　料三周才復原

行政長官林鄭月娥昨日（18日）晚上在禮賓府跌倒，經醫生檢查後證實右手手肘輕微骨折，留院一晚後，於今天（19日）早上離開瑪麗醫院。

骨科專科醫生表示，一般僅留醫一晚的骨折病人，都屬輕微手肘骨裂，沒有移位，只需使用「保守療法」，以支架或手掛等固定手臂，待其自然癒合，毋須做手術。而這類病人於首兩、三周的復原最為關鍵，例如需每周接受一次X光檢查，了解骨頭有無移位。

但手肘骨折的病人要執筆、簽名等都會有難度，「一定無咁揮灑自如」，料與刷牙、洗臉等動作一樣，要待兩、三周後才能做得好；若要用以上肢發力的動作，則估計需待八至十周後。



骨科專科醫生熊兆麟表示，一般手肘骨折病人要執筆、簽名等都會有難度。 （受訪者提供）

骨科專科醫生熊兆麟接受《香港01》訪問時表示，人有兩條前臂骨，分別是橈骨和尺骨，而手臂骨就是肱骨，「手肘骨折」可以涉及前臂骨的近端或手臂骨的遠端，目前難以判斷特首手肘骨折是涉及哪一部份。

輕微手肘骨裂一般毋須手術可用保守療法

熊兆麟稱，一般僅留醫一晚、戴著手掛離院的骨折病人，都屬輕微手肘骨裂，沒有「走位」，毋須做手術，只需使用「保守療法」，以石膏、支架或手掛等固定手臂，避免「走位」，待其自然癒合。不過，倘醫院無法即時安排病人做手術，而病人無開放性傷口，亦可安排在一周後再入院做手術。因此難以確定特首的骨折是否必然不涉移位或手術。

林鄭月娥今天傍晚在社交平台facebook發文指，自己右手手肘骨有部份「崩」了。（林鄭facebook圖片）

受傷後首兩、三周需「保住啲骨」多休息

一般不涉移位的手肘骨折病人在首兩、三周都需「保住啲骨」，多休息，待骨頭慢慢長好，並防止移位，熊兆麟指出，亦需定期覆診，例如每周照一次X光，了解復原進度，如果骨頭「有返咁上下實淨」，便可減少「外固定」的規格，例如使用一個較簡單的支架，或不需用手掛。大概兩、三周後，便可開始針對骹位軟組織做復康治療，包括伸展運動、強化關節，以啞鈴、拉力帶等訓練。

八至十周後才可以做「粗重嘢」

手肘骨折病人要執筆、簽名等都會有難度，熊兆麟直言：「個痛、㾓、攰嘅程度，真係可能簽唔返嗰啲佢要簽文件、簽支票嗰種簽名，一定無咁揮灑自如」，而刷牙、梳洗等亦非易事，「例如刷一次牙要休息兩三次，中間容易無力」。他估計，這類病人需在兩、三周後才能應付到日常起居生活，包括扭毛巾、揸筷子、刷牙、洗臉、寫字、簽名。而若要用上肢發力、做「粗重嘢」，則需待八至十周。

熊兆麟表示，手肘輕微骨折的病人，如果定期覆診和做物理治療，日後出現後遺症的機會很微，不會影響到日常生活，但曾經骨折的人士都應接受檢查，了解自己有無骨質疏鬆的問題。他稱，骨折有多種成因，除了運動、工業意外和交通意外引起的創傷外，主要都由骨質疏鬆引致，不過亦有部份人的骨頭有腫瘤性問題，或者小時候發育問題，令骨頭變型，這些人都易斷骨，但這些情況都不常見。

特首林鄭月娥今天傍晚在社交平台facebook發文指，自己右手手肘骨有部份「崩」了，於是馬上打石膏固定，讓它自然癒合，相信要兩、三星期復原。她又坦言，目前最大的難題是穿衣和寫字。