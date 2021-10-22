林鄭骨折︱稱手傷不方便出席公務活動　一口氣錄七、八條片代替

特首林鄭月娥早前在禮賓府不慎跌倒，手肘輕微骨折，留醫瑪麗醫院一晚後出院。她今（22日）在Facebook表示，由於手傷不方便出席公務活動，「今日一口氣在禮賓府錄製了七、八條短片」，以視像形式參與開幕典禮、論壇演講、就職典禮等活動，「還請主辦機構見諒」。



林鄭表示，由於手傷不方便出席公務活動，「今日一口氣在禮賓府錄製了七、八條短片」，以視像形式參與開幕典禮、論壇演講、就職典禮等活動。（林鄭facebook）

林鄭又指，遺憾的是未能出席過去兩日北京金融街論壇舉辦的京港專場交流活動，以及在香港舉辦的首屆世界航商大會。她強調，金融中心和航運中心都是香港「背靠祖國、面向世界」的重要產業，會議在港舉行反映中央對香港的支持，「希望很快會再有機會同海内外業界分享我對香港前景的信心。」

林鄭早前在網上交代受傷詳情，她稱當晚在禮賓府宴請退休同事，晚宴開始前下樓時從梯級跌了下來，初時以為是皮外傷，但右手愈來愈痛，於是送客後便自行到瑪麗醫院求診。她更稱受傷的最大難題，「恐怕是穿衣和寫字啊！」