林鄭骨折︱醫生：骨質疏鬆易引發骨折　女性屬高危一族應多攝取鈣

行政長官林鄭月娥昨日（18日）晚上在禮賓府下樓時從梯級跌下來，經醫生檢查後證實右手手肘輕微骨折，留院一晚後，於今天（19日）早上離開瑪麗醫院。

骨科專科醫生表示，骨折有多種成因，其中最常見的是骨質疏鬆，建議曾經骨折的病人應接受檢查，了解自己有無骨質疏鬆的問題。女性、缺乏鈣質或維他命D、有家族病史等的人士，都是骨質疏鬆的高危一族，提醒市民應該及早預防，飲食方面多攝取鈣質，多做戶外運動吸收維他命D，尤其是女性需提高警覺，提前做好準備，「女性收經前後骨質密度一定跌，所以睇下之前積落嘅（鈣質）夠唔夠用。」



林鄭月娥今天傍晚在社交平台facebook發文指，自己右手手肘骨有部份「崩」了。（林鄭facebook圖片）

平地跌倒都骨折屬骨質疏鬆高危

骨科專科醫生熊兆麟表示，骨折有多種成因，除了運動、工業意外和交通意外引起的創傷外，主要都由骨質疏鬆引致，不過亦有部份人的骨頭有腫瘤性問題，或者小時候發育問題，令骨頭變型，這些人都易斷骨，但這些情況都不常見。他稱，倘有人於平地跌倒都造成骨折，便屬骨質疏鬆骨折，而典型的骨質疏鬆骨折會發生於手腕、腰胸椎交界、髖關節，手肘則不是常見位置。

不少人都是骨質疏鬆的高危一族，包括女性（尤其是45歲前已停月經的女性）、體重過輕（BMI低於19）、缺乏鈣質或維他命D、有吸煙和飲酒習慣、有家族病史、有長期病患（例如患一型糖尿病、類風濕關節炎、長期服用類固醇、甲狀腺問題控制不好）。

骨質疏鬆無明顯病徵易被忽略

熊兆麟指出，由於骨質疏鬆無明顯病徵，一般人只會在骨折發生後才得悉自己骨質疏鬆，建議市民於網上做問卷評估，若發現自己有數項高危因素，便應求醫，視乎情況接受「雙能量骨質密度掃描 (DEXA)」。他稱，若測試後數值大於負1便屬正常；若處於負2.5至負1之間，則屬骨質稀薄，會增加斷骨風險；若少於負2.5，便是骨質疏鬆，斷骨風險高。

每日攝取1200毫克鈣質助預防

他提醒市民應該及早預防，飲食方面多攝取鈣質，「一日要1200毫克」，如飲食方面吸收不到足夠鈣質，便應吃鈣片補充，另一方面也應多到戶外曬太陽，吸收維他命D，並應做負重運動，包括跳舞、健身、球類運動。他續指，市民也不應吸煙、喝酒，每天最多只喝一杯咖啡，都有助預防骨質疏鬆。

他強調，35歲之前身體較易吸收到鈣質，呼籲市民在年輕時便應多攝取鈣質，為日後做好準備，「存定啲錢入銀行，第二時啲錢有得淨」，又直言女性因荷爾蒙問題，更易有骨質疏鬆，更應提前攝取鈣質增加骨質密度，「女性收經前後骨質密度一定跌，所以睇下之前積落嘅（鈣質）夠唔夠用。」