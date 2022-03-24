民建聯去信教育局　望擴展「疫苗通行證」至3到11歲學童

隨着行政長官林鄭月娥宣布全民檢測暫緩，小學、國際學校和幼稚園最早於4月19日率先恢復面授課堂，不過疫苗通行證卻未有涵蓋學生，加上全港3至11歲學童的第一針疫苗接種率僅約六成，民建聯8名立法會議員周四（24日）去信教育局局長楊潤雄表達對復課安排的擔憂，並建議檢討復課後的防疫風險管理，保障師生健康和安全。



倡未達疫苗要求學生每天快測 每周核酸檢測

政府在2月底宣布幼稚園及中、小學提早在3月中「放暑假」，一方面利用校舍配合全民檢測，一方面減輕大規模傳染的風險。不過本周二的抗疫記者會上，林鄭月娥公布暫緩全民檢測至適當時機再做，本地學校將在復活節假期後恢復面授課堂，中學則待香港中學文憑考試核心科目考核完畢後始復課。

民建聯8位立法會議員陳勇、葛珮帆、陳仲尼、周浩鼎、劉國勳等聯署去信教育局局長楊潤雄，表示不少家長雖然對網課學習成效感疑慮，但第五波疫情感染數字日以萬計，不少幼童染疫離世，加上全港3歲至11歲學童第一針疫苗的接種率僅得六成，第二針更只得11%，建議政府考慮將「疫苗通行證」擴展至中小學及幼稚園學生，或為學生設立條件性回校安排，如未能滿足要求的學生則要在每天上學前進行快速抗原測試，及每周進行一次核酸檢測才能返校。

籲做好復課防疫風險管理

信中亦建議教育局要檢討《學校健康指引》及《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》，做好復課後的防疫風險管理，尤其因指引在第五波疫情後未有再次更新。他們又提議政府應盡快向全港學校提供足夠防疫抗疫物資與裝備，並適時於校園範圍進行深層清潔與消毒，保障師生健康和安全，同時研究分階段復課，如先恢復網課，再安全有序恢復面授課，最後才全面復課，照顧學生的長遠學習需要。