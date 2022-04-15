施永青：一國兩制已實質大變　須講清楚「打算點變」令前景明朗化

特首戰「一人之選」成定局，前政務司司長李家超成為下任特首再無懸念，中原集團主席施永青接受訪問表示，下屆政府首要做好中央及港人的橋樑工作，因「一國兩制」已進入新階段，相較過往的認知出現很大的實質改變，當局要清楚交代「打算點變」、資本主義將保留多少，他說要移民的「想留都留唔住」，但仍在觀望的「走幾多就睇你變幾多」，一切掌握在北京手中。



施永青表示，另一大問題是房屋，而這個議題歷屆都是施政重點，要解決卻是牽一髮動全身，因為香港的經濟民生近百年都是在「高地價」的生態中形成。他舉例前特首董建華的「八萬五政策」曾令樓價大跌七成，之後「又係要打回原形」，認為不容易解決，暫時看不到特首及京官對這兩個問題有充分認識。



施永青指，要移民的「想留都留唔住」，但仍在觀望的「走幾多就睇你變幾多」。（黃偉民攝／資料圖片）

依家講緊嘅一國兩制，同之前似乎係…..都有啲變咗嘅嘛。普通香港老百姓就好難參與決策，究竟點變法。但係都應該畀老百姓知道，中央係打算點變法，如果唔係我哋都好難知道企喺咩位置，扮演咩角色，令到商界朋友都有一啲擔憂，對前景唔算好明朗。解釋得清楚啲，大家先識做，要識做都要知道你想點，先識做嘅嘛。 施永青：一國兩制實質起了轉變

「觀望的人」走多少視乎一國兩制「變幾多」

施永青指，現時「一國兩制」出現了很大改變，而且是實質的改變，已經有一批人不滿改變而選擇離開：「你老婆都變咗心，想留都留唔住嘅啦。」不過，仍然有一批人正在觀望，「睇清楚再決定留定走，而走幾多係（睇）你變幾多決定」，決定權全在北京手中，很視乎中央對港政策。

他說，在這個過程中香港人須重新定位，中央亦要明確向港人闡述「一國兩制」的轉變，「依家先睇到改變嘅一部分輪輪廓，未曾睇晒嘅。」他指，只有對港政策明朗化，「大家先可以知所行止，有所選擇。」他向《香港01》表示，自己的建議是中央公開將「五十年不變」延續到2097年：「當然我知世界變化得好快，好多嘢都會變，但呢一刻清楚畀香港人睇到你嘅取態！」

你老婆變心，你又大食懶唔做嘢，花弗去識女仔，一昧「唔好變心，唔好變心啦」，無鬼用嘅嘛，（係）你自己嘅決定！ 施永青 談挽留移民

施永青指未來特首須將下情上達，「唔需要好大嘅能力，有冇心去做比較重要，只係要你願意聽各種各樣嘅意見。」（資料圖片／吳鍾坤攝）

新特首下情上達要求不高：有冇心去做比較重要

施永青指，未來特首須將下情上達，要求不高，「唔需要好大嘅能力，有冇心去做比較重要，只係要你願意聽各種各樣嘅意見，我相信（社會）唔同人都好願意提出睇法。」他說，回歸前北京很強調保留香港的資本主義模式，不過現時形勢有變，內地強調兩種模式的競爭、不可調和，在抗疫策略上可見一班，香港的前景很視乎北京想保留香港「社會主義做唔到嘅部分，有特殊功能，抑或未來盡量支持內地模式。」

他個人希望，在非國家安全問題上保留香港制度，包括司法獨立才可令人安心，但無論轉變如何，對港政策都有必要明朗化。曾表明不熱衷做選委、亦確實無權選特首的施永青，透露過往與李家超接觸主要是對方在任保安局局長之時，形容李「比較低調，對事情冇太多論述同表態。」

看不到特首京官對住屋問題充分認識

施永青指另一施政重點是房屋，新政府要有一整套解決方案，「但唔係話解就解到」，高地價政策存在幾十年、甚至近百年，香港的商業民生各方面都在這個生態環境下形成，要變會帶來很大衝突。他舉例董建華年代的「八萬五政策」曾經成功令樓價從高位大挫70%，「絕對唔係一個細嘅數字，降咗七成嗰一刻應該好多人都買到樓，不過個個都唔敢買。更大嘅損失係，大部分已經有樓嘅香港人資產蒸發咗七成，唔係小事！如果計埋貸款，好多人變咗負資產。」

他說，那一役令大家都明白樓價「唔係一次過跌落嚟就解決到問題」：「搞咁多又返轉頭，住屋係一個唔容易解決嘅問題，特首又好，中央派嚟香港主持大局嘅官員又好，騷唔騷到畀我哋睇，對呢個問題有充分認識？知道問題喺邊度？點樣去解決？淨係叫兩句口號出嚟就解決到咩？解決之後又返去原位？」