李家超YouTube被封　政府：竭力支援受制裁者　提供最大酌情權

美國前年起制裁多名香港和內地官員，包括候任特首李家超，他競選期間遭美國科網企業Google停止其YouTube的競選帳戶。政制及內地事務局表示，這些公職人士因依法維護國安，保障香港市民及內地同胞生命安全及利益而遭外國制裁，港府會竭力提供支援，有需要時會行使最大靈活性和酌情權，為這些受制裁官員提供及時和適當協助。

政制局表示，政府毋懼任何外國政府制裁，會全面支持中央採取反制措施。對外國勢力以任何理由、任何方式干預香港事務、影響特首選舉，包括通過破壞言論自由、資訊傳播自由和網絡公平公正秩序，港府和社會各界一致強烈反對、並深表憤慨。



陳穎欣問港府：會否協助受制裁者內地興訟？

工聯會議員陳穎欣書面提出質詢，指有意見認為執行制裁措施的Google及YouTube可能已干犯《中華人民共和國反外國制裁法》，詢問港府會否協助這些受制裁人士向內地法院提訟。政制局未有正面回覆，僅指特首選舉已順利舉行，過程公平、公正和公開，「外國勢力作出的無理干預是不會得逞的」。

政制局指，已多番表明所謂「制裁」毫無道理，是「明目張膽及粗暴地干涉中華人民共和國內政」，批評行徑卑劣無恥，「對國家、特區和相關人士極不尊重」。政制局又指，制裁以人權、民主和自治為藉口，直接干涉中國內政，強調國際社會應正視香港政治體制屬中央事權的事實，政府會繼續履行維護國安的職責。