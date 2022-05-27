李梓敬喜獲官方認證　微博發文提李家超「油管」被封︱政壇諸事町

候任特首李家超競選期間YouTube頻道被封，引起藍營KOL關注。一直活躍於YouTube的新民黨立法會議員李梓敬，今日（27日）在Facebook宣布，其微博帳戶已獲官方認證，同時正在認證抖音帳戶，希望鼓勵更多香港人使用內地社交媒體，同時也可接觸更多內地同胞，交流意見。

目前李梓敬的微博帳戶有1萬3千人追蹤，而YouTube頻道共有33萬2千人追蹤。



微博僅1萬3千粉絲 YouTube逾33萬人追蹤

李梓敬同時在微博發出近半年來第3條貼文，入鄉隨俗以「油管」稱呼YouTube。李梓敬指，自從李家超YouTube頻道被封後，自己已表明除了要在西方的社交平台發聲外，也要開始加強經營內地社交媒體，鼓勵更加多香港人用。

他稱經立法會議員何君堯介紹，微博公司的職員幫他完成了認證工作，未來可更活躍使用微博，並將YouTube影片加上字幕放上微博。他又指抖音，Tiktok的母公司字節跳動早前都主動聯絡他，為他進行認證，期待認證早日完成。

YouTube遭內地封禁衍生「油管」翻譯

目前，YouTube在內地仍遭全面封禁，要觀看便要「翻牆」。內地網民為了正常傳意，又希望發貼提及YouTube時，不受網絡審查影響，結合讀音及字面意思翻譯「油管」。據指「油管」還有另一涵意，因為內地觀看YouTube需要「翻牆」，過程不流暢，猶如油管緩慢滴油的情況。