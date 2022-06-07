外國記者會會址租約剩半年　改為公開招租？林鄭：由產業署負責

香港外國記者會（FCC）位於中環下亞厘畢道雪廠街交界的會址，租約明年1月屆滿，有專欄引述消息，指政府內部有聲音認為不應向FCC提供新租約。特首林鄭月娥今早（7日）出席行會前表示，政府有一些商業處所專門用作出租，有關續租招租的問題，是政府產業署的工作。



FCC近年屢掀爭議，包括在2018年邀請時任香港民族黨召集人陳浩天演講，引發港府及中方不滿。全國政協副主席、前特首梁振英當時批評FCC的租約由政府直接批出，毋須經過公開招標是「特權」，又指如FCC 在他任內宣揚港獨，他肯定不會同意續約。

到今年4月，FCC 宣布暫停頒發「人權新聞獎」，主席瑞凱德（Keith Richburg）當時指因紅線難以捉摸的情況下，不希望無意間違反法律，引起各界關注。

優之良品結業斷在囚者零食？林鄭：懲教會按情況調整

至於有傳「優之良品」結業，連帶影響還柙人士的「指定零食」供應，林鄭月娥稱，相信懲教署會按現實情況考慮，很樂意適時調整安排。

懲教署對親友交給在囚人士的物品和零食有着嚴格要求，例如零食方面，也規定了指定品牌和重量的零食，優之良品的5克X10包沙爹牛肉片或沙爹豬肉片正是其中一款。早前亦曾出現因生產商更改指定零食的重量，而導致親友難以找到合規格的零食交給在囚人士。