疫苗接種︱外展上門至今打逾3萬針　楊何蓓茵隨隊探離島長者

公務員事務局局長楊何蓓茵今（9日）與公務員義工隊到離島，夥拍外展醫護協助長者和有需要市民接種疫苗。楊何蓓茵指，這次「疫苗到戶接種服務」預計為60多人打針，逾八成為70歲或以上長者，10多人年逾九旬，包括一位百歲婆婆。上門接種服務推行至今，共組成1,483個小隊，為70歲或以上長者及行動不便人士接種了超過30,000劑疫苗。



楊何蓓茵率領公務員義工隊到離島，上門為長者和有特別需要的市民接種疫苗。(政府新聞處)

楊何蓓茵與公務員事務局常秘梁卓文到大澳，跟隨外展隊「上門」接種疫苗，與長者傾談。這天的上門服務涵蓋大嶼山、坪洲、長洲和南丫島。楊指由於部分接種者的住處較偏遠，交通未必能直達，所以過程需時可能較長，炎熱天氣下，更要加倍注意針藥的儲存和輔助器材的狀態。

她感謝參與服務的公務員義工，並呼籲有特別需要的市民可透過「疫苗到戶接種服務」網站或熱線登記。