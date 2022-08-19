柬埔寨騙案｜卓孝業：營救最難確認位置　籲受害者拍照傳入境處

有港人被誘騙到柬埔寨、緬甸等國，遭禁錮從事網騙工作，期間遭虐待及勒索。保安局副局長卓孝業今早（19日）在電台節目表示，當局接獲23宗求助，當中11人仍未回港，大部分由家人求助，透露家人與受害人仍有聯繫，目前受害人人身安全但自由受到制限。

卓孝業稱，營救受害人的最大困難是確認他們的位置，以及得到當地的協助，為他們準備證件及檢疫房間都不是問題，政府曾為受害人回港安排特別檢疫處所。



受害人可透過入境處應用程式求助

卓孝業稱，受害人除了可以致電入境處協助在外港人小組熱線求助外，若能使用流動數據，亦可在入境處應用程式撥打網絡電話；如數據微弱，則可填寫求助表格，不清楚所在地點的人士，可拍照上傳至表格內。 他指，當局已透過駐當地中國領事館，並經國際刑警向當地執法單位提出協助和跟進。他說，保安局牽頭成立專責小組，聯同警務處及入境處應對，動用所有可動用的資源協助在外港人。

他提到，接下來將是求職高峰期，當局會加強宣傳和教育，透過電台等不同渠道，呼籲市民對一些可疑的工作提高警覺，例如是聘用人和工作性質不清晰的工作。 他指，昨日起當局已安排人員在機場東南亞航班辦理登記櫃位，向離港市民宣傳。

旅遊警示針對遊客 受害者多墮求職陷阱

對於有議員建議向相關地區發出旅遊警示，卓孝業表示，政府目前對緬甸的旅遊警示維持「黃色」，並指受害人多因求職原因前赴當地，而旅遊警示主要針對旅客，兩者性質不同，但已經在其他資訊一欄加入海外工作騙案的資料。