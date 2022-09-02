副局政助︱胡健民擁14物業、加拿大有地　5政助屬「無殼蝸牛」

新一屆政府架構膨脹，司局長以外，累計委任14名副局長及17名政治助理。政府最新公開11名副局長和12名政助的利益申報，當中政制及內地事務局副局長、民建聯成員胡健民坐擁最多資產，除了3個香港物業，還有10個廣東物業、1個馬來西亞物業，以及加拿大兩幅土地。保安局副局長卓孝業，除了申報兩個香港物業、兩個珠海物業，也有1個倫敦物業。

民政及青年事務局副局長、經民聯成員梁宏正，則申報兩個物業、同時擁有多個私人會所會籍，當中包括香港哥爾夫球會會籍，即最近深陷爭議的粉嶺高球場所屬球會。另六人申報無擁有物業，除了商務及經濟發展局副局陳百里，其餘五人都是政助，包括勞工及福利局政助傅曉琳、律政司副司長政助陳倩雯，以及保安局政助梁溯庭，三人同時無申報配偶資料。



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副局僅陳百里無物業 梁宏正擁高球會籍

梁宏正並非香港哥爾夫球會普通會員，在出任民青局副局長前是該會會長，據悉今年7月22日才因為要加入政府而辭任會長。他擔任會長期間多次為粉嶺高球場護航，民青局早前曾回覆傳媒查詢指，該局重組後不再負責體育事務，所以不涉利益衝突。

不計未公開申報資料的8名副局政助，民建聯陳百里是唯一無擁有物業的副局長，同屬民建聯的胡健民，擁有的資產冠絕一眾「副手」。其他政黨出身的副局長，新民黨籍的教育局副局長施俊輝、工聯會籍勞工及福利局副局長何啟明、自由黨籍財經事務及庫務局副局長陳浩廉，分別都在香港擁有一個物業，陳浩廉同時申報擁有一個內地物業。由「政助升副局」的創新科技及工業局副局長張曼莉，則申報擁有兩個香港物業。

其餘出身自政府或公營機構的副局長，文化體育及旅遊局副局長劉震申報擁有1個香港物業，他太太是資深政務官曾愛蓮，現時出任警務處財務、政務及策劃處處長。房屋局副局長戴尚誠則擁有3個香港物業及兩個車位；醫務衞生局副局長李夏茵擁有香港物業及車位各一。

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三政助無申報配偶資料

12名公開利益申報的政助中，近半是「無殼蝸牛」，包括律政司副司長政助陳倩雯、文化體育及旅遊局政助招文亮、勞工及福利局政助傅曉琳、房屋局政助歐陽文倩，以及保安局政助梁溯庭。陳、招二人是民建聯成員，傅來自新民黨，另外二人傳媒出身。

政治助理中，擁最多資產的是商務及經濟發展局政助李世華，擁有兩個香港物業及兩個廣東物業；創新科技及工業局政助廖添誠，與太太、葵青區議員郭芙蓉擁有兩個香港物業及1個深圳物業。另外，政務司司長政助李惠申報兩個物業；申報擁有一個香港物業的，包括財政司司長政助楊通達、教育局政助蕭嘉怡、民政及青年事務局政助張進樂、財經事務及庫務局政助葉俊廉。