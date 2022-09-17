加入港大不足一年 張建宗再任教大榮譽教授︱政壇諸事町
撰文：林嘉成
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去年6月離開政府的前政務司司長張建宗，同年12月出任港大社會科學學院客席教授。不到一年，最新顯示他到教育大學亞洲及政策研究學系，出任榮譽教授。教大網頁介紹，張建宗服務香港近半世紀，是香港史上在政府工作年期最長的官員，他出任政務司司長期間曾署任行政長官68次，共205天。
網頁介紹曾署任特首205天
張建宗去年11月曾出席港大學生活動，擔任「嘉賓講者」，包括為學院晚宴致辭，以及在社科院一場有關人口及可持續發展的講座中發言，翌月正式出任香港大學社會科學學院客席教授。
張建宗1972年港大畢業，隨即加入香港政府任新聞主任，1979年轉投政務職系，做過勞工處處長、教育署署長，2007年加入問責團隊，出任勞工及福利局局長，2017年被任命為政務司司長，直至2021年6月。
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